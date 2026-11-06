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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Su trimis lietuviais rungtynes pradėjęs „Celje“ iškovojo pirmąją pergalę Europos lygoje

2026-11-06 08:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 08:07
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UEFA Europos lygoje ketvirtadienį pergalę iškovojo lietuviškasis „Celje“ klubas, kuris svečiuose 3:2 palaužė Graco „Sturm“ ekipą.

Pijus Širvys | Klubo nuotr.

UEFA Europos lygoje ketvirtadienį pergalę iškovojo lietuviškasis „Celje“ klubas, kuris svečiuose 3:2 palaužė Graco „Sturm“ ekipą.

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„Celje“ gretose visi trys lietuviai – Armandas Kučys, Artemijus Tutyškinas ir Pijus Širvys – žaidė startinėje klubo sudėtyje. Tiesa, nei vienam iš jų pasižymėti nepavyko.

Vienintelis A. Kučys nežaidė visų rungtynių ir 78 minutę buvo pakeistas. Kiti du lietuviai žaidė visas rungtynes, o A. Tutyškinas dar 17 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

„Celje“ ekipai tai buvo pirmoji pergalė Europos lygoje ir po jos klubas su 4 taškais rikiuojasi 25-oje vietoje.

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