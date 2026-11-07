Jakučionis kukliai prisidėjo prie „Bucks“ pergalės

Be kelių svarbių žaidėjų rungtyniavusius svečius į priekį vedė karjeros mačą sužaidęs Alijah Martinas. 2025 metų NBA naujokų biržos antrajame rate pasirinktas gynėjas pelnė 27 taškus ir pataikė net 6 tritaškius iš 7.
Iki šiol per 30 NBA rungtynių A. Martinas nė karto nebuvo pelnęs daugiau nei 9 taškų, o per pirmuosius septynis šio sezono susitikimus iš viso buvo surinkęs vos 23 taškus.
Dar 27 taškus nugalėtojams pridėjo RJ Barrettas. Collinas Murray-Boylesas ir Jakobas Poeltlas surinko po 19 taškų, o Jamalas Sheadas pasižymėjo 10 taškų bei karjeros rekordu – 16 rezultatyvių perdavimų.
„Bucks“ gretose Tyleris Herro pelnė 23 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Naujokas Braydenas Burriesas surinko 21 tašką ir atkovojo 11 kamuolių, abiem rodikliais pagerindamas asmeninius rekordus.
Kasparas Jakučionisper 10 žaidimo minučių įmetė 3 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet po sykį suklydo ir prasižengė.
Toronto ekipa vertėsi be traumų kamuojamų Kawhi Leonardo, Scottie Barneso ir Immanuelio Quickley.
Svečiai vienu metu atsiliko 15 taškų skirtumu, tačiau trečiajame kėlinyje po A. Martino tritaškio pirmą kartą išsiveržė į priekį (71:69).
Milvokio komanda dar atsakė spurtu 10:2 ir susigrąžino šešių taškų persvarą (79:73), tačiau „Raptors“ pelnė devynis taškus be atsako ir iniciatyvos nebepaleido.
Antrąją rungtynių pusę Toronto krepšininkai laimėjo net 70:47.
Vos vieną pergalę per devynerias rungtynes iškovoję „Bucks“ sezoną pradėjo prasčiausiai nuo 1993–1994 metų, kai pralaimėjo 10 iš pirmųjų 11 susitikimų.
NBA taurės A grupėje „Raptors“ dabar turi vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą, o „Bucks“ patyrė pirmąją nesėkmę.
„Bucks“: Tyleris Herro 23 (6/11 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 10 rez. perd.), Braydenas Burriesas 21 (7/9 dvit., 1/5 trit., 11 atk. kam., 6 rez. perd.), Jaime Jaquezas 14 (2/7 trit.), Kyle Kuzma 13 (5/5 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam.), AJ Greenas 12 (4/8 trit.), Ryanas Rollinsas 10, Nate Amentas 7, Kel'elas Ware 4 (0/4 trit.), Kasparas Jakučionis 3.
„Raptors“: RJ Barrettas (9/17 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.) ir Alijahas Martinas (6/7 trit., 4 atk. kam., 4 kld.) po 27, Collinas Murray-Boylesas (7/10 dvit., 7 atk. kam., 4 per. kam.) ir Jakobas Poeltlas (9/14 dvit., 11 atk. kam.) po 19, Jamalas Sheadas 10 (3/5 dvit., 1/5 trit., 16 rez. perd.), Ja'Kobe Walteris 7 (1/5 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam.), Jamisonas Battle 6 (1/4 trit.), Allenas Gravesas ir Jadenas Bradley po 3.
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