Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis kukliai prisidėjo prie „Bucks“ pergalės

2026-11-07 06:35 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 06:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

NBA taurės turnyre pergalę iškovojo Toronto „Raptors“, išvykoje 121:107 įveikę Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

NBA taurės turnyre pergalę iškovojo Toronto „Raptors“, išvykoje 121:107 įveikę Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

REKLAMA
0

Be kelių svarbių žaidėjų rungtyniavusius svečius į priekį vedė karjeros mačą sužaidęs Alijah Martinas. 2025 metų NBA naujokų biržos antrajame rate pasirinktas gynėjas pelnė 27 taškus ir pataikė net 6 tritaškius iš 7.

Iki šiol per 30 NBA rungtynių A. Martinas nė karto nebuvo pelnęs daugiau nei 9 taškų, o per pirmuosius septynis šio sezono susitikimus iš viso buvo surinkęs vos 23 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar 27 taškus nugalėtojams pridėjo RJ Barrettas. Collinas Murray-Boylesas ir Jakobas Poeltlas surinko po 19 taškų, o Jamalas Sheadas pasižymėjo 10 taškų bei karjeros rekordu – 16 rezultatyvių perdavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Bucks“ gretose Tyleris Herro pelnė 23 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Naujokas Braydenas Burriesas surinko 21 tašką ir atkovojo 11 kamuolių, abiem rodikliais pagerindamas asmeninius rekordus.

REKLAMA

Kasparas Jakučionisper 10 žaidimo minučių įmetė 3 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet po sykį suklydo ir prasižengė.

Toronto ekipa vertėsi be traumų kamuojamų Kawhi Leonardo, Scottie Barneso ir Immanuelio Quickley.

Svečiai vienu metu atsiliko 15 taškų skirtumu, tačiau trečiajame kėlinyje po A. Martino tritaškio pirmą kartą išsiveržė į priekį (71:69).

REKLAMA
REKLAMA

Milvokio komanda dar atsakė spurtu 10:2 ir susigrąžino šešių taškų persvarą (79:73), tačiau „Raptors“ pelnė devynis taškus be atsako ir iniciatyvos nebepaleido.

Antrąją rungtynių pusę Toronto krepšininkai laimėjo net 70:47.

Vos vieną pergalę per devynerias rungtynes iškovoję „Bucks“ sezoną pradėjo prasčiausiai nuo 1993–1994 metų, kai pralaimėjo 10 iš pirmųjų 11 susitikimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NBA taurės A grupėje „Raptors“ dabar turi vieną pergalę ir vieną pralaimėjimą, o „Bucks“ patyrė pirmąją nesėkmę.

„Bucks“: Tyleris Herro 23 (6/11 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam., 10 rez. perd.), Braydenas Burriesas 21 (7/9 dvit., 1/5 trit., 11 atk. kam., 6 rez. perd.), Jaime Jaquezas 14 (2/7 trit.), Kyle Kuzma 13 (5/5 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam.), AJ Greenas 12 (4/8 trit.), Ryanas Rollinsas 10, Nate Amentas 7, Kel'elas Ware 4 (0/4 trit.), Kasparas Jakučionis 3.

REKLAMA

„Raptors“: RJ Barrettas (9/17 dvit., 0/4 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.) ir Alijahas Martinas (6/7 trit., 4 atk. kam., 4 kld.) po 27, Collinas Murray-Boylesas (7/10 dvit., 7 atk. kam., 4 per. kam.) ir Jakobas Poeltlas (9/14 dvit., 11 atk. kam.) po 19, Jamalas Sheadas 10 (3/5 dvit., 1/5 trit., 16 rez. perd.), Ja'Kobe Walteris 7 (1/5 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam.), Jamisonas Battle 6 (1/4 trit.), Allenas Gravesas ir Jadenas Bradley po 3.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų