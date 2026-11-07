Sabonio „Lions“ pirmą kartą pralaimėjo Didžiosios Britanijos lygoje

Lietuvio auklėtiniai namie 76:97 (22:20, 17:21, 18:29, 19:27) nusileido autsaideriams Lesterio „Riders“ (1/7).
Pusę rungtynių vyko lygi kova, bet „liūtai“ klimpti ėmė po ilgosios pertraukos (37:56) ir liko toli nuo pergalės.
18-metis Emilis Žibūda per 12 minučių surinko 5 taškus (1/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių), atkovotą kamuolį, klaidą ir 3 pražangas.
Kauno „Žalgiriui“ priklausančio Maxwello Lewisosąskaitoje – 17 minučių, 7 taškai (1/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, klaida ir 3 pražangos.
20 taškų Londono klubui surinko Thomasas Kennedy (8/12 dvitaškių), 10 – Joshua O'Garro.
Lesterio komandos lyderiai buvo ryškesni: 33 taškus suvertė Bernardas Pelote'as (5/7 tritaškių, 7 atk. kam.), 27 – J.J.White'as (3/7 tritaškių, 6 rez. perd.), 11 – Callumas Lawsonas.
„Lions“ išlieka vienvaldžiais lygos lyderiais, o artimiausią mačą sužais Europos taurėje – antradienį į svečius atvyksta Venecijos „Umana Reyer“.
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