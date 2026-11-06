Rubštavičius oficialiai išsirinko naują karjeros kryptį

Naujoką pristatė Europos taurėje rungtyniaujantis Bursos „Tofaš“ klubas. Susitarimas pasiektas iki sezono pabaigos.
✍️ Son olarak Zalgiris Kaunas forması giyen 2002 doğumlu Litvanyalı oyuncu Mantas Rubstavicius ile anlaşma sağladık l Ailemize hoş geldin! 💪 #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere 🔗👉 https://t.co/JtuNaLNisy https://t.co/4eZ9Zzf4zs— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) November 6, 2026
M.Rubštavičius ketino tarpsezoniu keltis į Nacionalinę koledžų atletų asociaciją (NCAA), buvo sukirtęs rankomis su Auburno universitetu, tačiau negavo leidimo varžytis lygoje.
Praėjusį sezoną lietuvis atstovavo Kauno „Žalgiriui“.
Eurolygoje 24 metų 198 cm ūgio atletas per 4 minutes rinko 1,8 taško (44 procentai tritaškių), 0,6 atkovoto kamuolio, 0,2 rezultatyvaus perdavimo ir 0,9 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, jo vaidmuo buvo didesnis – 15 minučių, 7,6 taško (45 procentai tritaškių), 2,3 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 8,5 naudingumo balo.
M.Rubštavičius tobulėjo „Žalgirio“ sistemoje, vėliau tapo vienu lyderių gimtojo Panevėžio „Lietkabelyje“, patirties sėmėsi Australijos pirmenybėse, kur atstovavo Oklando „New Zealand Breakers“. 2024-aisiais nebuvo pašauktas Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje, bet trumpai atstovavo San Fransisko „Golden State Warriors“ Vasaros lygoje.
Bursos ekipa dažnai taikosi į lietuvius – anksčiau jai atstovavo Marekas Blaževičius, Artūras Milaknis, Eigirdas Žukauskas, Mindaugas Lukauskis ir Deividas Dulkys.
„Tofaš“ per šešis pirmuosius Europos taurės C grupės turus suklupo tik kartą, o sausio 5-ąją lankys Klaipėdos „Neptūną“.
Turkijos pirmenybėse Bursos klubas laimėjo du iš šešių mačų ir dalinasi 11-ąją vietą.
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