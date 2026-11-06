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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sheltonas įveikė Paulą ir padėjo Tiafoe pirmą kartą patekti į ATP finalinį turnyrą

2026-11-06 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 18:38
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Amerikietis Benas Sheltonas (ATP-4) penktadienį žengė į Paryžiaus ATP 1000 turnyro pusfinalį ir kartu užkirto kelią tautiečiui Tommy Paului (ATP-14) patekti į ATP sezono finalo turnyrą Turine. Tiesa, ši pergalė atvėrė duris kitam amerikiečiui Francesui Tiafoe, kuris pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą prestižiniame turnyre.

Benas Sheltonas prieš Tommy Paulą | EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON nuotr.
GALERIJA (23)

Amerikietis Benas Sheltonas (ATP-4) penktadienį žengė į Paryžiaus ATP 1000 turnyro pusfinalį ir kartu užkirto kelią tautiečiui Tommy Paului (ATP-14) patekti į ATP sezono finalo turnyrą Turine. Tiesa, ši pergalė atvėrė duris kitam amerikiečiui Francesui Tiafoe, kuris pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą prestižiniame turnyre.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 1000 turnyras Paryžiuje: Benas Sheltonas - Tommy Paulas (11.06)

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Ketvirtfinalio mače B. Sheltonas po atkaklios kovos 6:4, 4:6, 6:3 įveikė T. Paulą. Dvikova truko 1 valandą ir 46 minutes. 24-erių kairiarankis atliko net 19 neatremiamų padavimų ir realizavo du iš keturių turėtų „break pointų“.

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„Manau, kad pirmasis setas buvo tikra padavimų kova. Man šiek tiek pasisekė, kai pavyko laimėti varžovo padavimų seriją. Jis dukart atliko dvigubą klaidą, o aš svarbiu momentu pataikiau įspūdingą smūgį. Žinojau, kad antrasis setas bus tikras išbandymas. Jis anksti išsiveržė į priekį ir puikiai žaidė turėdamas persvarą“, – po mačo kalbėjo B. Sheltonas.

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Amerikietis taip pat pasidžiaugė, kad lemiamame sete sugebėjo atsitiesti, perimti iniciatyvą ir užbaigti susitikimą savo naudai. B. Sheltonas jau anksčiau buvo užsitikrinęs kelialapį į Turine vyksiantį ATP finalo turnyrą.

Šiemet Turine dar gali varžytis net trys JAV tenisininkai. Tayloras Fritzas turi galimybę aplenkti Rafaelį Jodarą ir iškovoti paskutinį kelialapį, tačiau tam jam būtina penktadienio vakarą Paryžiuje įveikti Carlosą Alcarazą.

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„Francesas turėjo puikius metus. Jis yra vienas geriausių mano draugų, todėl matyti, kaip jis pirmą kartą pateko į Turiną, yra nuostabu. Tai labai svarbus karjeros pasiekimas, kurį pavyksta įgyvendinti mažai kam. Labai dėl jo džiaugiuosi“, – apie F. Tiafoe kalbėjo B. Sheltonas.

Paryžiuje B. Sheltono laukia pusfinalio akistata su korto šeimininku Luca Van Assche arba kvalifikaciją įveikusiu Rinky Hijikata.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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