Mikulskytė neatsilaikė prieš vieną favoričių, bet džiaugsis šuoliu reitinge

Lietuvė pirmajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, o antrajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Ketvirtajame geime „break pointą“ jau iššvaistė varžovė, bet šeštajame geime ji taip neklydo ir grėsmingai atitrūko (1:5). J. Mikulskytė septintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir pabandė atkurti intrigą, tačiau aštuntajame geime prastai sužaidė savo padavimų metu (2:6).
Antrąjį setą lietuvė pradėjo geriau (3:1), bet vėliau pralaimėjo net 5 geimus paeiliui.
Lietuvė po pirmųjų savo padavimų laimėjo 53 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovė – net 79 proc.
J. Mikulskytė, patekdama į ketvirtfinalį, pakartojo karjeros rekordą WTA 125 kategorijos turnyruose. Lietuvė pelnė 27 WTA vienetų reitingo taškus ir 3450 JAV dolerių. J. Mikulskytė reitinge kils maždaug į 226-ą vietą.
Dvejetuose J. Mikulskytė su lenke Martyna Kubka kiek anksčiau pateko į pusfinalį, kuriame bandys įveikti meksikietę Aną Sofią Sanchez ir Ksenią Zaicevą.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
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