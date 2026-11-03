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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Bayern“ smaginosi vietinėse pirmenybėse, „Paris“ – krito pratęsime

2026-11-03 23:09 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-03 23:09
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Antradienį du Eurolygos klubai, Miuncheno „Bayern“ (6/1) ir Paryžiaus „Paris“ (6/1), sužaidė rungtynes vietinėse pirmenybėse ir jiems sekėsi skirtingai.

A.Wiley surinko dvigubą dublį (Euroleague.net)

Antradienį du Eurolygos klubai, Miuncheno „Bayern“ (6/1) ir Paryžiaus „Paris“ (6/1), sužaidė rungtynes vietinėse pirmenybėse ir jiems sekėsi skirtingai.

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Be Roko Jokubaičio žaidę bavarai smaginosi namuose prieš Braunšveigo „Braunschweig“ (3/4) – 108:66 (22:18, 35:20, 28:17, 23:11).

Nugalėtojams po 17 taškų surinko Austinas Wiley (10 atk. kam.) ir Justinianas Jessupas, Marjono Beauchampo sąskaitoje – 16, Mileso Norriso – 14. Svečiams Zaba Bangala įmetė 14 taškų.

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Tuo metu „Paris“ išvykoje per pratęsimą 90:94 (19:28, 22:15, 20:15, 18:21, 11:15) pripažino Šolė „Cholet“ (3/4) pergalę.

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Eurolygos komandos neišgelbėjo 25 Nadiro Hifi taškai, Frankas Ntilikina jam geriausiai talkino su 13. Šeimininkams Noah Locke pelnė 24 taškus, Aaronas Towo-Nansi pasižymėjo 19 taškų ir 12 rezultatyvių perdavimų.

Ketvirtadienį bavarai žais Vilerbane, o „Paris“ išvykoje kausis su Stambulo „Anadolu Efes“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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