„Bayern“ smaginosi vietinėse pirmenybėse, „Paris“ – krito pratęsime

Be Roko Jokubaičio žaidę bavarai smaginosi namuose prieš Braunšveigo „Braunschweig“ (3/4) – 108:66 (22:18, 35:20, 28:17, 23:11).
Nugalėtojams po 17 taškų surinko Austinas Wiley (10 atk. kam.) ir Justinianas Jessupas, Marjono Beauchampo sąskaitoje – 16, Mileso Norriso – 14. Svečiams Zaba Bangala įmetė 14 taškų.
Tuo metu „Paris“ išvykoje per pratęsimą 90:94 (19:28, 22:15, 20:15, 18:21, 11:15) pripažino Šolė „Cholet“ (3/4) pergalę.
Eurolygos komandos neišgelbėjo 25 Nadiro Hifi taškai, Frankas Ntilikina jam geriausiai talkino su 13. Šeimininkams Noah Locke pelnė 24 taškus, Aaronas Towo-Nansi pasižymėjo 19 taškų ir 12 rezultatyvių perdavimų.
Ketvirtadienį bavarai žais Vilerbane, o „Paris“ išvykoje kausis su Stambulo „Anadolu Efes“.
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