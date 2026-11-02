„Virtus“ pirmą kartą suklupo Italijos lygoje

Po šio Bolonijos klubo pralaimėjimo Italijos pirmenybėse neliko nei vienos nepralaimėjusios komandos.
Rezultatyviausias „Virtus“ ekipoje buvo Derrickas Alstonas, pelnęs 16 taškų (1/8 trit., 7 atk. kam.), Kessleris Edwardsas surinko 15 (3/6 trit.), Francesco Ferrari – 13 (7 atk. kam.).
Nugalėtojams Langstonas Galloway’us pelnė 24 taškus (3/6 trit.), Seanas McDermottas surinko 23 (8 atk. kam.), Lajae Jonesas – 21 (9 atk. kam.).
Eurolygoje Bolonijos ekipos penktadienį laukia susitikimas su Dubajaus „Dubai“ krepšininkais.
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