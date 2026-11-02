Milano ekipa įveikė Olisevičiaus atstovaujamą Kantu klubą

Lietuvis per 31 minutę pelnė 12 taškų (3/7 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, 2 kartus prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.
Nugalėtojams Leandro Bolmaro įmetė 14 taškų (2/2 trit.), R.J.Cole’as surinko 13 (5 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Savionas Flaggas pelnė 17 taškų (5 atk. kam.), Davide Moretti pridėjo 13.
Eurolygoje Milano klubas ketvirtadienį namie susitiks su Valensijos „Valencia“ krepšininkais.
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