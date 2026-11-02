Prieš Eurolygos dvikovą su „Žalgiriu“ „Bešiktaš“ laimėjo Turkijos lygoje

Nugalėtojams Wenyenas Gabrielis pelnė 17 taškų (10 atk. kam.), Metecanas Birsenas surinko 15 (9 atk. kam.), Anthony Brownas (6 rez. per.) ir Jaylenas Nowellas – po 14, Scottie Wilbekinas – 12 (4/7 trit.).
Pralaimėjusiems Jordonas Crawfordas įmetė 23 taškus (6 rez. per.), Fabianas White’as pridėjo 14, Michalas Sokolowskis – 11.
Stambulo klubas jau ateinantį penktadienį namuose žais Eurolygos rungtynes su Kauno „Žalgirio“ krepšininkais.
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