Po nesėkmės Vienoje – dar viena bloga žinia Cobolli: teks laukti persekiotojų nesėkmių

„Labai tikėjausi, kad galėsiu čia žaisti. Šiandien po susitikimo su žiniasklaida pabandžiau pasitreniruoti sporto salėje, tačiau vis dar jaučiu diskomfortą ir nenoriu rizikuoti. Todėl nusprendžiau pasitraukti iš Paryžiaus turnyro. Labai skaudu. Šis miestas šiemet padovanojo dvi įsimintiniausias mano karjeros savaites, todėl galimybė čia vėl žaisti man būtų reiškusi labai daug. Dabar svarbiausia – atsigauti. Ačiū, kad visada esate šalia“, – socialinio tinklo „instagram“ paskyroje rašė F. Cobolli.
Italas pasitraukė ir iš praėjusią savaitę Vienoje vykusio turnyro. Tuomet jis atsisakė tęsti antrojo etapo mačą su tautiečiu Matteo Berrettini.
Nepaisant nesėkmių, F. Cobolli vis dar turi galimybių pirmą kartą karjeroje patekti į sezono finalinį turnyrą. Šiuo metu jis užima šeštąją vietą pagal 2026 m. surinktus taškus ir 466 tšk. lenkia devintoje pozicijoje esantį Rafaelį Jodarą. Tiesa, visi pagrindiniai F. Cobolli persekiotojai ruošiasi startui Paryžiuje, tad italo laukia neramios dienos.
Šį sezoną F. Cobolli iškovojo 36 pergales ir patyrė 24 pralaimėjimus. Italas laimėjo Akapulke vykusį ATP 250 kategorijos turnyrą, o birželį pirmą kartą karjeroje pasiekė „Roland Garros“ finalą.
Buvusi 6-oji pasaulio raketė lenkas Hubertas Hurkaczas (ATP-29) Paryžiuje liko be pergalių, kai dramatiškai 6:7 (3:7), 6:7 (10:12) pralaimėjo italui Lorenzo Musetti (ATP-24). Lenkas antrojo seto pratęsime nerealizavo dviejų „set pointų“.
ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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