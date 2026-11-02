Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Po nesėkmės Vienoje – dar viena bloga žinia Cobolli: teks laukti persekiotojų nesėkmių

2026-11-02 22:50 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 22:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Italijos tenisininkas Flavio Cobolli (ATP-6) pasitraukė iš Paryžiuje vykstančio ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ turnyro. 24-erių sportininkas apie tokį sprendimą pirmadienį pranešė socialiniuose tinkluose. Tenisininkas atskleidė, kad po susitikimo su žiniasklaida pabandė pasitreniruoti sporto salėje, tačiau vis dar jautė diskomfortą ir nusprendė nerizikuoti sveikata.

Flavio Cobolli | Stop kadras

Italijos tenisininkas Flavio Cobolli (ATP-6) pasitraukė iš Paryžiuje vykstančio ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ turnyro. 24-erių sportininkas apie tokį sprendimą pirmadienį pranešė socialiniuose tinkluose. Tenisininkas atskleidė, kad po susitikimo su žiniasklaida pabandė pasitreniruoti sporto salėje, tačiau vis dar jautė diskomfortą ir nusprendė nerizikuoti sveikata.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai tikėjausi, kad galėsiu čia žaisti. Šiandien po susitikimo su žiniasklaida pabandžiau pasitreniruoti sporto salėje, tačiau vis dar jaučiu diskomfortą ir nenoriu rizikuoti. Todėl nusprendžiau pasitraukti iš Paryžiaus turnyro. Labai skaudu. Šis miestas šiemet padovanojo dvi įsimintiniausias mano karjeros savaites, todėl galimybė čia vėl žaisti man būtų reiškusi labai daug. Dabar svarbiausia – atsigauti. Ačiū, kad visada esate šalia“, – socialinio tinklo „instagram“ paskyroje rašė F. Cobolli.

REKLAMA
REKLAMA

Italas pasitraukė ir iš praėjusią savaitę Vienoje vykusio turnyro. Tuomet jis atsisakė tęsti antrojo etapo mačą su tautiečiu Matteo Berrettini.

REKLAMA

Nepaisant nesėkmių, F. Cobolli vis dar turi galimybių pirmą kartą karjeroje patekti į sezono finalinį turnyrą. Šiuo metu jis užima šeštąją vietą pagal 2026 m. surinktus taškus ir 466 tšk. lenkia devintoje pozicijoje esantį Rafaelį Jodarą. Tiesa, visi pagrindiniai F. Cobolli persekiotojai ruošiasi startui Paryžiuje, tad italo laukia neramios dienos.

Šį sezoną F. Cobolli iškovojo 36 pergales ir patyrė 24 pralaimėjimus. Italas laimėjo Akapulke vykusį ATP 250 kategorijos turnyrą, o birželį pirmą kartą karjeroje pasiekė „Roland Garros“ finalą.

REKLAMA
REKLAMA

Buvusi 6-oji pasaulio raketė lenkas Hubertas Hurkaczas (ATP-29) Paryžiuje liko be pergalių, kai dramatiškai 6:7 (3:7), 6:7 (10:12) pralaimėjo italui Lorenzo Musetti (ATP-24). Lenkas antrojo seto pratęsime nerealizavo dviejų „set pointų“.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų