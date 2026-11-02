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Teniso legendai – dar vienas skaudus smūgis: pralaimėjimų serija pasiekė 17 mačų

2026-11-02 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 22:32
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Legendinė JAV tenisininkė Venus Williams (WTA-597) patyrė jau 17-ąjį pralaimėjimą iš eilės vienetų varžybose. 46-erių amerikietė pirmadienį Honkongo turnyro pirmajame etape 2:6, 3:6 nusileido savo tautietei, perpus jaunesnei Mary Stoianai (WTA-114).

Venus Williams | Scanpix nuotr.

Legendinė JAV tenisininkė Venus Williams (WTA-597) patyrė jau 17-ąjį pralaimėjimą iš eilės vienetų varžybose. 46-erių amerikietė pirmadienį Honkongo turnyro pirmajame etape 2:6, 3:6 nusileido savo tautietei, perpus jaunesnei Mary Stoianai (WTA-114).

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Pirmojo seto pradžioje V. Williams paleido varovę į priekį, o vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją. Antroje mačo dalyje ji taip pat nesugebėjo rimčiau pasipriešinti varžovei, nors didžioji dalis susirinkusių žiūrovų ją palaikė.

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V. Williams taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“ bei pralaimėjo 4 savo padavimų serijas.

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Septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų vienetų varžybų čempionė pergalės WTA ture nėra iškovojusi nuo 2025 metų liepos.

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Praėjusią savaitę V. Williams pirmajame Guangdžou turnyro etape pralaimėjo austrei Lilli Tagger. Tai buvo jos pirmas vienetų mačas po 2 mėnesių pertraukos.

Tiesa, dvejetų varžybose V. Williams sekėsi geriau – kartu su Indonezijos atstove Janice Tjen ji Guangdžou turnyre pasiekė pusfinalį. Honkonge amerikietė taip pat dalyvauja dvejetų turnyre.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Honkonge prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.

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