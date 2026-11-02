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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

18-ojo gimtadienio sulaukusi japonė sudrebino „Grand Prix“ varžybas – debiutą pažymėjo auksu

2026-11-02 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 21:49
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Kanados mieste Kelounoje baigėsi antrasis 2026–2027 metų sezono Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) „Grand Prix“ serijos etapas „Skate Canada International“. Jame triumfavo Japonijos čiuožėja Mao Shimada, prancūzas Kevinas Aymozas, Kanados pora Lia Pereira ir Trenntas Michaud bei Didžiosios Britanijos šokių ant ledo duetas Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas.

Mao Shimada | Scanpix nuotr.

Kanados mieste Kelounoje baigėsi antrasis 2026–2027 metų sezono Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) „Grand Prix“ serijos etapas „Skate Canada International“. Jame triumfavo Japonijos čiuožėja Mao Shimada, prancūzas Kevinas Aymozas, Kanados pora Lia Pereira ir Trenntas Michaud bei Didžiosios Britanijos šokių ant ledo duetas Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas.

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M. Shimada debiutą tarp suaugusiųjų pažymėjo aukso medaliu

Japonijos talentė M. Shimada tęsia įspūdingą pergalių seriją. Nuo pat debiuto tarptautinėse jaunių varžybose 2022 metais nė karto nepralaimėjusi čiuožėja triumfavo ir pirmajame savo karjeros suaugusiųjų „Grand Prix“ etape. 

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Vos prieš tris dienas 18-ąjį gimtadienį atšventusi japonė laisvojoje programoje atliko trigubą akselį ir keturgubą tulupą, nors pastarasis šuolis nebuvo idealus. Už pasirodymą ji surinko 235,44 balo ir pagerino asmeninį rekordą.

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„Mano pasirodymas buvo tikrai geras. Dar yra daug ką tobulinti, tačiau džiaugiuosi, kad pavyko surinkti tokį balų skaičių. Labiausiai džiaugiuosi tuo, kad iki pat pabaigos čiuožiau su šypsena“, – sakė keturiskart pasaulio jaunimo čempionė.

Sidabro medalį iškovojo Estijos atstovė, dukart Europos čempionė Niina Petrokina, surinkusi 221,07 balo. Jai tai buvo antrasis karjeros „Grand Prix“ medalis. Trečiąją vietą užėmė amerikietė Isabeau Levito (212,22 balo).

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K. Aymozas atsitiesė po sunkaus laikotarpio

Vyrų varžybose triumfavo 29-erių prancūzas K. Aymozas. Sunkų pavasarį ir vasarą išgyvenęs sportininkas, kuris dėl ligos ne kartą lankėsi ligoninėje, surinko 258,43 balo ir iškovojo antrąjį karjeros „Grand Prix“ titulą.

Vyriausias varžybų dalyvis atsilaikė prieš jaunųjų varžovų spaudimą. Ypač žiūrovams patiko jo trumpoji programa pagal „Karibų piratų“ muziką ir subtilus pasirodymas laisvojoje programoje pagal Arvo Parto kūrinį „Spiegel im Spiegel“.

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„Turėjau labai sunkų laikotarpį tarpsezonio metu. Sunkiai sirgau, ne kartą teko vykti į ligoninę. Galimybė čia dalyvauti man buvo tikra privilegija“, – kalbėjo prancūzas.

Anksčiau apie karjeros pabaigą svarstęs K. Aymozas dabar vėl turi motyvacijos tęsti kelią ir siekti vietos 2030 metų žiemos olimpinėse žaidynėse Prancūzijoje.

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Sidabrą iškovojo japonas Rio Nakata (249,25 balo), debiutavęs „Grand Prix“ varžybose, o bronza atiteko estui Mihhailui Selevko (248,66 balo).

Kanadiečiai triumfavo namuose, šveicarai įsirašė į istoriją

Šokių ant ledo ir porų rungtyse taip pat netrūko įsimintinų pasiekimų.

Porų varžybose pergalę šventė šeimininkai L.Pereira ir T. Michaud. Jie surinko 202,17 balo ir iškovojo antrąjį karjeros „Grand Prix“ titulą. Pirmą kartą šioje serijoje jie triumfavo 2023 metais Anžė, o dabar pirmą kartą laimėjo namų etape.

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Sidabro medaliai atiteko JAV duetui Alisai Efimovai ir Mishai Mitrofanovui (191,90 balo), o bronzą iškovojo šveicarai Oxana Vouillamoz ir Tomas Bouvartas (183,12 balo). Jiems tai buvo istorinis pasiekimas – pirmasis Šveicarijos porinio čiuožimo dueto medalis ISU „Grand Prix“ varžybose.

Šokių ant ledo rungtyje triumfavo britai L. Fear ir L. Gibsonas. „Gipsy Kings“ melodijų popuri atlikę ritminėje programoje, o vėliau publiką sužavėję džiazo stiliaus laisvąja programa „Sparkling Diamond“, jie surinko 201,17 balo ir iškovojo penktąjį karjeros „Grand Prix“ titulą. Britams tai buvo pirmasis „Skate Canada International“ aukso medalis. 2022 ir 2023 metais jie šiame etape buvo iškovoję sidabrą.

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Antrąją vietą užėmė Prancūzijos atstovai Jevgenija Lopariova ir Geoffrey Brissaud (192,95 balo), trečiąją – amerikiečiai Caroline Green ir Michaelas Parsonsas (186,02 balo).

„Grand Prix“ serija tęsis Kinijoje, Šendžene, kur vyks trečiasis etapas. Jame čiuožėjai ir toliau kovos dėl kelialapių į sezono finalą.

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