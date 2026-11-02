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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Al-Hilal“ sausį vėl mėgins prisivilioti Bruno Fernandesą

2026-11-02 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 21:50
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Saudo Arabijos klubas „Al-Hilal“ sausio mėnesį ketina dar kartą mėginti prisivilioti „Manchester United“ kapitoną Bruno Fernandesą. Pranešama, kad už Portugalijos rinktinės saugą gali būti pasiūlyta apie 55 mln. eurų, tačiau kol kas joks oficialus pasiūlymas nėra pateiktas.

Bruno Fernandesas | EPA nuotr.

Saudo Arabijos klubas „Al-Hilal“ sausio mėnesį ketina dar kartą mėginti prisivilioti „Manchester United“ kapitoną Bruno Fernandesą. Pranešama, kad už Portugalijos rinktinės saugą gali būti pasiūlyta apie 55 mln. eurų, tačiau kol kas joks oficialus pasiūlymas nėra pateiktas.

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Kaip skelbia Italijos leidinys „Tuttomercatoweb“, „Al-Hilal“ ruošiasi sugrįžti prie derybų po to, kai B. Fernandesas praėjusiais metais atmetė Saudo Arabijos klubo pasiūlymą. Tuo metu futbolininkas nusprendė likti Anglijoje, nes norėjo ir toliau rungtyniauti aukščiausiame lygyje bei varžytis svarbiausiuose turnyruose.

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Vis dėlto vėliau saugas pripažino, kad jį nuvylė „Manchester United“ vadovybės požiūris į galimą išvykimą. Anot B. Fernandeso, jis jautė, kad klubas būtų sutikęs jį parduoti, jeigu pats futbolininkas būtų nusprendęs priimti „Al-Hilal“ pasiūlymą.

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„Iš klubo pusės jaučiau, kad jų požiūris buvo toks: jeigu išvyksi, mums tai nėra didelė problema. Tai mane šiek tiek įskaudino“, – tuomet sakė Portugalijos rinktinės kapitonas.

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Dabar situaciją dar labiau komplikuoja sustojusios derybos dėl naujos sutarties. Dabartinis B. Fernandeso kontraktas galioja iki 2027 metų vasaros, todėl sausio mėnesio perėjimų langas gali tapti svarbiu momentu sprendžiant jo ateitį Mančesteryje. Portugalų saugu taip pat domisi „AC Milan“.

Nepaisant pastaruoju metu kilusių klausimų dėl santykių su treneriu Michaelu Carricku, B. Fernandesas ir toliau lieka vienu svarbiausių „Manchester United“ futbolininkų. Po nesutarimų dėl komandos žaidimo taktikos abu vyrai surengė pokalbį, o treneris patvirtino, kad saugas išlieka įsipareigojęs klubui ir toliau nešios kapitono raištį.

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