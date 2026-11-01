Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Gertmonas ir Armalas pralaimėjo, Vorobjovas sužaidė lygiosiomis

2026-11-01 11:16 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 11:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šveicarijos lygoje pralaimėjimą patyrė vartininko Edvino Gertmono ginamas Ženevos „Servette“ klubas, kuris išvykoje 1:2 nusileido „St. Gallen“ klubui.

Edvinas Gertmonas | Klubo nuotr.

Šveicarijos lygoje pralaimėjimą patyrė vartininko Edvino Gertmono ginamas Ženevos „Servette“ klubas, kuris išvykoje 1:2 nusileido „St. Gallen“ klubui.

REKLAMA
0

Lietuvis šiose rungtynėse atrėmė tris smūgius, bet pirmą įvartį praleido jau 6 minutę, o 65 minutę buvo įveiktas nuo vienuolikos metrų žymos.

Vengrijos pirmenybėse Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas Budapešto MTK klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo „Zalaegerszegi“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio pirmenybėse saugas Modestas Vorobjovas sužaidė visas rungtynes bei padėjo „Bnei Sakhnin“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Ironi Tiberias“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA

Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o jo klubas namuose 1:3 pralaimėjo „Teplice“ klubui, kuriam dėl kelio traumos vis dar negali padėti Nojus Audinis.

REKLAMA

Anglijos „Championship“ lygoje Londono „West Ham“ klubo startinėje sudėtyje žaidė tiek Airidas Golambeckis, tiek Divine Mukasa. Pastarasis žaidė 60 minučių, o A. Golambeckis – 71 minutę, bet jų ginama „West Ham“ ekipa namuose 1:3 nusileido „West Brom“ klubui.

Italijos „Serie B“ lygoje Adrian Lickūnas liko ant „Cremonese“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:0 palaužė „Benevento“ ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

Trečioje Portugalijos lygoje Eduardas Jurjonas liko ant „Leca“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:0 įveikė „Varzim“ klubo žaidėjus.

Antroje pagal pajėgumą Kosovo lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys išlaikė sausus vartus ir padėjo „Ferizaj“ klubui namuose 1:0 palaužti „Lepenci Kacanik“ klubo futbolininkus.

Belgijos taurės aštuntfinalyje Briuselio „Anderlecht“ 1:0 įveikė „Mechelen“ klubo merginas ir žengė į ketvirtfinalį. Tiesa, nugalėtojų gretose Rimantė Jonušaitė nežaidė.

Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Barletta“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Artemijus Tutyškinas | Klubo nuotr.
Lietuviškasis „Celje“ sužaidė lygiosiomis, Dovas Grudzinskas pasižymėjo UEFA Jaunimo lygoje
Armandas Kučys | Klubo nuotr.
Armandas Kučys pelnė įvartį Slovėnijos taurėje, Artūro Dolžnikovo ir Viliaus Armalo klubai – sutriuškinti
Lukas Michelbrink | Klubo nuotr.
Lukas Michelbrink Vokietijoje žaidė visas rungtynes, Augustinas Klimavičius pelnė įvartį Italijoje
Adrian Lickūnas (kair.) | Klubo nuotr.
Italijos „Serie B“ lygoje Lickūnas žaidė kėlinį, Krapikas Italijoje atrėmė baudinį, Jonušaitė Belgijoje pelnė įvartį, o Grudzinskas Austrijoje užsidirbo raudoną kortelę

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų