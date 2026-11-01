Gertmonas ir Armalas pralaimėjo, Vorobjovas sužaidė lygiosiomis

Lietuvis šiose rungtynėse atrėmė tris smūgius, bet pirmą įvartį praleido jau 6 minutę, o 65 minutę buvo įveiktas nuo vienuolikos metrų žymos.
Vengrijos pirmenybėse Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, bet jo ginamas Budapešto MTK klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo „Zalaegerszegi“ klubui.
Izraelio pirmenybėse saugas Modestas Vorobjovas sužaidė visas rungtynes bei padėjo „Bnei Sakhnin“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Ironi Tiberias“ klubu.
Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o jo klubas namuose 1:3 pralaimėjo „Teplice“ klubui, kuriam dėl kelio traumos vis dar negali padėti Nojus Audinis.
Anglijos „Championship“ lygoje Londono „West Ham“ klubo startinėje sudėtyje žaidė tiek Airidas Golambeckis, tiek Divine Mukasa. Pastarasis žaidė 60 minučių, o A. Golambeckis – 71 minutę, bet jų ginama „West Ham“ ekipa namuose 1:3 nusileido „West Brom“ klubui.
Italijos „Serie B“ lygoje Adrian Lickūnas liko ant „Cremonese“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:0 palaužė „Benevento“ ekipą.
Trečioje Portugalijos lygoje Eduardas Jurjonas liko ant „Leca“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:0 įveikė „Varzim“ klubo žaidėjus.
Antroje pagal pajėgumą Kosovo lygoje vartininkas Ovidijus Šiaulys išlaikė sausus vartus ir padėjo „Ferizaj“ klubui namuose 1:0 palaužti „Lepenci Kacanik“ klubo futbolininkus.
Belgijos taurės aštuntfinalyje Briuselio „Anderlecht“ 1:0 įveikė „Mechelen“ klubo merginas ir žengė į ketvirtfinalį. Tiesa, nugalėtojų gretose Rimantė Jonušaitė nežaidė.
Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Barletta“ klubu.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.