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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

„Barcelona“ toliau neatmeta galimybės įsigyti gynėjo iš Italijos

2026-11-02 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 21:55
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„Barcelona“ ir toliau domisi Milano „Inter“ gynėju Alessandro Bastoni, kuris išlieka vienu pagrindinių katalonų klubo kandidatų sustiprinti gynybos grandį. Vis dėlto italai nėra nusiteikę lengvai atsisveikinti su savo futbolininku ir už jį reikalauja maždaug 70 mln. eurų.

Alessandro Bastoni | EPA nuotr.

„Barcelona“ ir toliau domisi Milano „Inter“ gynėju Alessandro Bastoni, kuris išlieka vienu pagrindinių katalonų klubo kandidatų sustiprinti gynybos grandį. Vis dėlto italai nėra nusiteikę lengvai atsisveikinti su savo futbolininku ir už jį reikalauja maždaug 70 mln. eurų.

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Kaip skelbia „Mundo Deportivo“, „Barcelona“ susidomėjimas 27-erių italu neatslūgo net ir po to, kai vasarą vykusios derybos baigėsi nesėkme. Katalonų sporto direktorius Deco jau anksčiau buvo pasiekęs susitarimą su žaidėjo atstovais dėl ilgalaikės sutarties iki 2031 metų, tačiau galutinį sprendimą turėjęs priimti treneris Hansi Flickas tuomet nebuvo įsitikinęs, kad šis pirkinys yra būtinas.

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Po tokios įvykių baigties A. Bastoni liko nusivylęs, tačiau galimybės persikelti į „Barcelona“ neatmeta. Tiesa, dabar italas norėtų tiesiogiai pasikalbėti su H. Flicku ir išgirsti, kokį vaidmenį treneris jam numatytų komandoje. Gynėjui svarbu įsitikinti, kad jis yra prioritetinis klubo pasirinkimas, o ne vien sporto direktoriaus iniciatyva.

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Tuo metu „Inter“ siekia išsaugoti vieną svarbiausių savo žaidėjų. A. Bastoni sutartis su Milano klubu galioja iki 2028 metų, o italai jau pateikė pradinį pasiūlymą ją pratęsti. Vis dėlto futbolininko atstovai šio pasiūlymo nepriėmė. Pranešama, kad „Inter“ svarstytų galimybę atsisveikinti su gynėju tik sulaukęs maždaug 70 mln. eurų pasiūlymo.

„Barcelona“ jau svarsto ir finansinį šio perėjimo aspektą. Pinigus už perėjimą jie siektų susirinkti parduodami savo futbolininkus. Teigiama, jog komandą turėtų palikti Alejandro Balde, o neatmetamas ir Juleso Kounde pardavimas.

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