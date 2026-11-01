Armandas Kučys pelnė pirmąjį sezono dublį, Gvidas Gineitis Italijoje žaidė tik kėlinį, o Manfredas Ruzgis pasižymėjo Albanijoje

Lietuvos rinktinės puolėjas pelnė trečią ir ketvirtą savo komandos įvarčius – iš pradžių per pridėtą pirmojo kėlinio laiką, o vėliau – 78 minutę. Prieš tai dublį „Celje“ gretose dar spėjo įmušti Mario Kvesičius.
Apskritai A. Kučys nugalėtojų gretose žaidė visas rungtynes, tuo metu kitas lietuvis Pijus Širvys liko ant suolo, o dar vienas tautietis Artemijus Tutyškinas šioms rungtynėms nebuvo registruotas.
Italijos „Serie A“ lygoje Gvidas Gineitis žaidė startinėje „Torino“ klubo sudėtyje, bet lietuviui rungtynės nebuvo itin sėkmingos. Lietuvos rinktinės saugas 33 minutę buvo įspėtas geltona kortele ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ginamas „Torino“ klubas išvykoje 0:2 pralaimėjo „Frosinone“ klubui.
Kitose Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse gynėjas Lukas Klišys liko ant „Genoa“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 2:1 įveikė „Lecce“ klubą.
Italijos „Serie C“ lygoje gynėjas Motiejus Šapola žaidė visas rungtynes bei padėjo „Spezia“ klubui namuose 2:1 įveikti Bergamo „Atalanta“ U-23 komandos futbolininkus.
Kroatijos lygoje lietuvis Justas Lasickas žaidė nuo 80 minutės, o jo atstovaujamas „Rijeka“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Varaždin“ klubu.
Antroje Albanijos lygoje puolėjas Manfredas Ruzgis 68 minutę pelnė antrąjį savo komandos įvartį bei taip padėjo „Besa Kavaje“ ekipai namuose 3:2 palaužti „Pogradeci“ klubo futbolininkus.
Trečioje Ispanijos lygoje Romualdas Jansonas žaidė startinėje „Ourense“ klubo sudėtyje bei aikštėje praleido 67 minutes, o jo ekipa jau per pridėtą rungtynių laiką 1:0 palaužė „Cultural Leonesa“ klubą.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius išlaikė sausus vartus bei padėjo savo ginamam „Lorca Deportiva“ klubui namuose 2:0 įveikti „Poblense“ ekipą.
Latvijos pirmenybėse gynėjas Rolandas Baravykas žaidė 59 minutes, o jo ginamas „Grobina“ klubas išvykoje 0:3 pralaimėjo Rygos RFS klubui. Po šių rungtynių „Grobina“ su 29 taškais lieka aštuntoje vietoje bei užsitikrino savo vietą lygoje, o RFS su 89 taškais užsitikrino Latvijos čempionų titulą.
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