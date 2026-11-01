„Arsenal“ įveikė „Liverpool“ ir vėl tapo vienvaldžiu „Premier“ lygos lyderiu

Namuose žaidusi „Liverpool“ komanda nesugebėjo atimti taškų iš šalies čempionų. „Arsenal“ laimėjo akistatą 1:0.
Vienintelis rungtynių įvartis krito 16-ąją minutę. Po puikaus skersuoto kamuolio šis surado laisvą Kai`ų Havertzą, o vokietis pasinaudojo situacija bei pasiuntė kamuolį į vartus.
„Liverpool“ atsakė pavojingu Alexio Mac Alisterio smūgiu. Visgi, argentiniečio šūvis galva skriejo virš vartų.
Po pertraukos šeimininkai atakavo dažniau, bet jie per visą antrąjį kėlinį taip ir neišbandė varžovų vartininko budrumo.
Po pergalės „Arsenal“ (24 taškai) vėl tapo vienvaldžiais „Premier“ lygos lyderiais. Tuo tarpu „Liverpool“ (15 taškų) nukrito į penktąją poziciją.
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