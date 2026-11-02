Sunkiaatletis Irmantas Kačinskas pasaulio čempionate pagerino tris Lietuvos rekordus

Lietuvis svorio kategorijoje iki 85 kg surinko 321 kg ir užėmė 29-ą vietą. Rovime I. Kačinsko rezultatas buvo 28-as (147 kg), o stūmime – 30-as (174). Jis pagerino visus 3 sau priklausiusius Lietuvos rekordus.
Čempionu tapo egiptietis Mohamedas Elsayedas Abdelrahmanas (390 kg dvikovėje, 177 kg rovime + 213 kg stūmime), aplenkęs kolumbietį Yeisoną Lopezą (387 kg, 178+209) bei kiną Lei Jiangqingą (382 kg, 168+214). Pagal naująsias svorio kategorijos pasaulio rekordus pasiekė M. Elsayedas Abdelrahmanas (dvikovės), Y. Lopezas (rovimo) ir Ro Kwangas-ryolas iš Šiaurės Korėjos (215 kg stūmime).
Svorio kategorijoje iki 85 kg varžėsi 41 atletas.
Antradienį čempionate startuos Lijana Jakaitė.
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