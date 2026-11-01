Dart atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir tapo WTA turnyro nugalėtoja

115-ąją vietą pasaulio reitinge užimanti britė, treniruojama buvusios Vimbldono čempionės Marion Bartoli, mačą pradėjo vangiai ir jau pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. H. Dart sugebėjo atsitiesti ir pirmajame sete išlygino rezultatą 4:4, tačiau L. Tagger iškart atsakė dar vienu realizuotu „break pointu“ ir išsaugojo persvarą.
Antrajame sete pirmąją progą laimėti varžovės padavimų seriją turėjo britė. Ji ja pasinaudojo, išsiveržė į priekį 5:3 ir netrukus išlygino mačo rezultatą.
Lemiamame sete vyko atkakli kova – tenisininkės net penkis kartus laimėjo varžovių padavimų serijas. Galiausiai H. Dart pavyko stabilizuoti žaidimą: ji atlaikė du varžovės „break pointus“, išsaugojo savo padavimus ir išsiveržė į priekį 5:3. Britė išlaikė pranašumą ir užbaigė susitikimą pergale, taip pirmą kartą karjeroje triumfuodama WTA vienetų turnyre.
Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų ir 37,39 tūkst. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.
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