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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dart atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto ir tapo WTA turnyro nugalėtoja

2026-11-01 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 18:30
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Sekmadienį pasibaigusiame Guangdžou (Kinija) WTA 250 turnyro finale britė Harriet Dart (WTA-115) 4:6, 6:3, 6:4 įveikė austrę Lilli Tagger (WTA-53) ir iškovojo pirmąjį karjeros vienetų titulą WTA ture.

Harriet Dart | Scanpix nuotr.

Sekmadienį pasibaigusiame Guangdžou (Kinija) WTA 250 turnyro finale britė Harriet Dart (WTA-115) 4:6, 6:3, 6:4 įveikė austrę Lilli Tagger (WTA-53) ir iškovojo pirmąjį karjeros vienetų titulą WTA ture.

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115-ąją vietą pasaulio reitinge užimanti britė, treniruojama buvusios Vimbldono čempionės Marion Bartoli, mačą pradėjo vangiai ir jau pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. H. Dart sugebėjo atsitiesti ir pirmajame sete išlygino rezultatą 4:4, tačiau L. Tagger iškart atsakė dar vienu realizuotu „break pointu“ ir išsaugojo persvarą.

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Antrajame sete pirmąją progą laimėti varžovės padavimų seriją turėjo britė. Ji ja pasinaudojo, išsiveržė į priekį 5:3 ir netrukus išlygino mačo rezultatą.

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Lemiamame sete vyko atkakli kova – tenisininkės net penkis kartus laimėjo varžovių padavimų serijas. Galiausiai H. Dart pavyko stabilizuoti žaidimą: ji atlaikė du varžovės „break pointus“, išsaugojo savo padavimus ir išsiveržė į priekį 5:3. Britė išlaikė pranašumą ir užbaigė susitikimą pergale, taip pirmą kartą karjeroje triumfuodama WTA vienetų turnyre.

Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų ir 37,39 tūkst. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.

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