PAOK įveikė „Roma“, Motiejūnas aikštėje praleido 43 sekundes

Pergalingus taškus paskutinę sekundę graikams pelnė Benas Moore'as.
Aukšto tempo rungtynėse D-Mo sužaidė 43 sekundes, per kurias gavo bloką, dukart prasižengė ir surinko minus 3 naudingumo balus.
BEN MOORE FOR THE WIN! 🚨 @PAOKbasketball takes the win with a spectacular finish! 🤯 https://t.co/iffkWz3ifm— BKT EuroCup (@EuroCup) November 3, 2026
Nugalėtojams Breeinas Tyree'as pelnė 27 taškus, Cedi Osmano sąskaitoje – 25 taškai (12/12 baud.), Marcuso Fosterio – 20.
Svečiams Nico Mannionas surinko 18 taškų, Marko Simonovičius – 17, Erikas Stevensonas su Geraldu Ayayi – po 16.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.