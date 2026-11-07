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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Toplygos turo anonsas: ar „Žalgiris“ pasidabins medaliais?

2026-11-07 10:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 10:10
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etveriomis 36-ojo turo rungtynėmis sekmadienį baigsis 2026 metų TOPLYGOS sezonas.

Vilniaus „Žalgiris“ | Ievos Markūnaitės nuotr.

etveriomis 36-ojo turo rungtynėmis sekmadienį baigsis 2026 metų TOPLYGOS sezonas.

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Vilniaus rajono „TransINVEST“ – „Kauno Žalgiris“. Lapkričio 8 dieną, 14.15 val. Galinė, FK „TransINVEST“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:2, 1:1.

„TransINVEST“ dar turi galimybių pasiekti istorinius bronzos medalius.

Mariaus Stankevičiaus kariauna po pralaimėjimo „Panevėžiui“ gerokai komplikavo savo šansus užlipti ant prizininkų pakylos. „TransINVEST“ futbolininkams reikia sekmadienį namuose pasiekti pergalę bei tikėtis Vilniaus „Žalgirio“ nesėkmės arba lygiųjų Gargžduose. Surinkus abiem Vilniaus apskrities klubams po tiek pat taškų, žaliai balti dėl prastesnio tarpusavio rungtynių rezultatu būtų nustumti į 4-ąją vietą. Per pastaruosius du mačus savo sirgalių akivaizdoje „TransINVEST“ išlaikė vartus „sausus“.

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„Kauno Žalgiris“ praėjusią savaitę pasiekė esminį sezono tikslą – užsitikrino TOPLYGOS auksą ir sekmadienio dvikovą pasitiks nekovodamas dėl apčiuopiamų tikslų bei sugrįžęs po nelengvos akistatos su Šveicarijos čempionato lydere „Lugano“ ekipa. Dėl traumų šį ketvirtadienį aikštėje nepasirodė Renanas Oliveira, Marko Konataras bei Franco Baldassarra, tad strategas Željko Sopičius bus priverstas atlikti rotacijas, taip pat atkreipiant dėmesį į Lietuvos rinktinėn iškviestų žaidėjų situaciją. Kauniečiai šiemet tarp visų ekipų išvykose surinko daugiausiai taškų bei praleido mažiausiai įvarčių – 12.

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Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“. Lapkričio 8 dieną, 14.15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 3:0, 3:2.

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„Žalgiris“ šiemet gargždiškių neįveikė nė sykio per ankstesnes trejas rungtynes.

Po trijų ratų „Bangos“ sirgaliai, matydami turnyro lentelę, galėjo įsivaizduoti kovą iki paskutinio turo dėl vietos tarptautinėse varžybose, tiesa, per paskutinį čempionato ketvirtadalį pavyko palaužti tik Telšių „Džiugą“. Su šiuo oponentu gargždiškiai lenktyniauja dėl 5-osios vietos – pergalė sekmadienį leistų ją užsitikrinti, kita baigtis verstų dairytis į įvykius Marijampolėje. Išvykus Sidui Praleikai į Čekiją bei traumą patyrus Vaidui Magdušauskui, gerokai krito „Bangos“ rezultatyvumas. Mažiau įvarčių namuose šiemet pelnė tik FA „Šiauliai“.

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„Žalgirį“ į priekį sekmadienį ves ne tik sportinės ambicijos siekiant atsirevanšuoti už nesėkmingus šio sezono pasirodymus tarpusavio dvikovose, bet ir palanki proga pirmenybes baigti su medaliu. Laimėjimas Gargžduose užtikrintų mažiausiai 3-iąją vietą, o norint finišuoti su sidabru reikia tikėtis Marijampolės „Sūduvos“ pralaimėjimo arba lygiųjų. Tiesa, dvikovą „Žalgiris“ pasitinka su sau itin nebūdinga statistika: per ankstesnius keturis mačus svečiuose nepavyko pelnyti nė vieno įvarčio. Pastaruoju laimėjimu žalgiriečiai džiaugėsi dar liepos 27 dieną Raudondvaryje.

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Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 8 dieną, 14.15 val. Marijampolė, „Mantingos“ futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2, 2:1, 2:0.

BTV kanalu bus tiesiogiai transliuojama akistata iš Marijampolės.

Kaip ir „Žalgiris“, taip ir „Sūduva“ sulaukė dėkingo rezultato Panevėžyje bei atliko savo darbą laimint prieš „Bangą“ – po keleto sezono pertraukos pavyko sugrįžti ant prizininkų pakylos. Vis dėlto sūduviečiai turi nuostabią progą patys padėti esminį akcentą, kadangi norint pasidabinti sidabru, reikia pasiekti pergalę. 2026 metų sezone Donato Vencevičiaus treniruojami futbolininkai savo sirgalių akivaizdoje pralaimėjo tik kartą, savo ruožtu, pergalė leistų tapti daugiausiai taškų namuose surinkusia komanda, paliekant už nugaros „Žalgirį“. Džiugiečiai vos du kartus iš Marijampolės išvyko su pergale.

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„Džiugo“ rezultatų kreivė gerokai smuko po vasaros pradžioje vykusio rinktinių lango – ypač tas akivaizdu rungtyniaujant svečiuose, kadangi įveikti per ilgą laiką pavyko tik Saulės miesto atstovus. Sulaukus „Bangos“ pralaimėjimo namuose, telšiškiai gali užimti 5-ąją poziciją – aukščiausią per visą istoriją TOPLYGOJE – ir pasiekę lygiąsias. Vis dėlto prie traumas besigydančių žaidėjų – Luko Ankudinovo bei Bacary Sane prisijungė ir Nikita Pavlovskis. Sekmadienį motyvacijos nestigs Ronaldui Sobowale, kuris vis dar pretenduoja tapti rezultatyviausiu sezono žaidėju.

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„Panevėžys“ – FA „Šiauliai“. Lapkričio 8 dieną, 14.15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 3:2, 0:1.

FA „Šiauliai“ sieks pirmosios pergalės šiemet svečiuose.

„Panevėžys“ žaidžia labai solidų ketvirtąjį ratą ir palaipsniui artėja prie 5–6 pozicijas užimančių oponentų, tiesa, jų aplenkti, likus paskutiniajam turui, nepavyks. Aukštaitijos sostinės atstovai labai kentėjo žaisdami svečiuose, kur nė karto nesužaidė lygiosiomis bei patyrė net 11 pralaimėjimų, tuo tarpu namuose panevėžiečiai rungtyniauja sėkmingai ir sezoną gali baigti aukštesne nata. Pastaruoju metu ryškiausiu smuiku „Panevėžio“ gretose groja saugas Isaacas Asante, pastarosiomis savaitėmis tapęs rezultatyviausiu ekipos futbolininku.

FA „Šiauliai“ sezonas dėl pereinamųjų rungtynių užsitęs ir tai yra savotiškas pasiruošimas svarbesnėms kovoms antroje lapkričio pusėje. Šiauliečiai pradėjo žaisti kiek pragmatiškesnį futbolą – pagerėjo rezultatai bei praleidžia mažiau įvarčių. Vis dėlto svečiuose per 15 ankstesnių bandymų nė karto nepavyko nugalėti, maža to, praėjusį kartą įvartis varžovų stadione buvo pelnytas dar birželio 20-ąją ir tai buvo būtent dvikova su „Panevėžiu“. Dėl gautos raudonos kortelės dvikovą turės praleisti Martynas Dapkus.

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