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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Naujo trenerio vedama U19 rinktinė Portugalijoje varžysis Europos čempionato atrankoje

2026-11-06 09:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 09:44
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Naujojo vyriausiojo trenerio vedama Lietuvos vaikinų U19 rinktinė kitą savaitę pradės pasirodymą UEFA Europos vaikinų U19 čempionato atrankos turnyro antrame etape.

Lietuvos U19 futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Naujojo vyriausiojo trenerio vedama Lietuvos vaikinų U19 rinktinė kitą savaitę pradės pasirodymą UEFA Europos vaikinų U19 čempionato atrankos turnyro antrame etape.

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Primename, kad kovo mėnesį tada dar Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose.

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Birželio mėnesį ištraukti antrojo atrankos etapo burtai lietuviams nulėmė patekimą į trečiąją grupę, kur varžovais bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės. Lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.

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Čia lietuvius į priekį ves jau naujas treneris. Mindaugą Čepą, kuris buvo patvirtintas nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiuoju treneriu U19 rinktinėje pakeis buvęs jo asistentas Lukas Artimavičius.

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Visos komandos tarpusavyje sužais po kartą, tris pirmas vietas grupėje užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą dėl patekimo į finalinį čempionato etapą, ketvirtą vietą užėmusi rinktinė pavasario langui sugrįš į B divizioną.

Lietuvos rinktinės treneris Lukas Artimavičius su štabu turnyrui surinko tokią sudėtį:

Vartininkai

Dominykas Čekavičius (FK „Žalgiris“)

Kristupas Čepulis (VFA)

Gynėjai

Dovydas Balsys (FK „Panevėžys“)

Rom Eden („Maccabi Netanya“, Izraelis)

Tomas Jonyla („West Ham“, Anglija)

Oskar Pukelis (AIK, Švedija)

Jugas Turčinskas („Monopoli“, Italija)

Jokūbas Žiedelis („Monopoli“, Italija)

Saugai

Adomas Buikus („Bologna“, Italija)

Deividas Česnauskis („Catanzaro“, Italija)

Grant Emerhi („UConn Huskies“, JAV)

Dovas Grudzinskas („Liefering“, Austrija)

Tomas Gudaitis („Be1“)

Klemensas Gustas (FA „Šiauliai“)

Žygimantas Jurevičius (BFA)

Dominykas Liepis (VFA)

Paulius Stankus („Be1“)

Dominykas Taučas („Valencia“, Ispanija)

Puolėjai

Darko Mališanovič („Freiburg“, Vokietija)

Rodion Piazenko (AS „Monaco“, Monakas)

*********

Pilnas Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:

Lapkričio 11 diena (trečiadienis)

19.00 val. Portugalija – Lietuva

Lapkričio 14 diena (šeštadienis)

15.00 val. Švedija – Lietuva

Lapkričio 17 diena (antradienis)

17.00 val. Lietuva – Vokietija

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