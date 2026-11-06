Naujo trenerio vedama U19 rinktinė Portugalijoje varžysis Europos čempionato atrankoje

Primename, kad kovo mėnesį tada dar Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose.
Birželio mėnesį ištraukti antrojo atrankos etapo burtai lietuviams nulėmė patekimą į trečiąją grupę, kur varžovais bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės. Lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.
Čia lietuvius į priekį ves jau naujas treneris. Mindaugą Čepą, kuris buvo patvirtintas nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiuoju treneriu U19 rinktinėje pakeis buvęs jo asistentas Lukas Artimavičius.
Visos komandos tarpusavyje sužais po kartą, tris pirmas vietas grupėje užėmusios komandos pavasarį pratęs kovą dėl patekimo į finalinį čempionato etapą, ketvirtą vietą užėmusi rinktinė pavasario langui sugrįš į B divizioną.
Lietuvos rinktinės treneris Lukas Artimavičius su štabu turnyrui surinko tokią sudėtį:
Vartininkai
Dominykas Čekavičius (FK „Žalgiris“)
Kristupas Čepulis (VFA)
Gynėjai
Dovydas Balsys (FK „Panevėžys“)
Rom Eden („Maccabi Netanya“, Izraelis)
Tomas Jonyla („West Ham“, Anglija)
Oskar Pukelis (AIK, Švedija)
Jugas Turčinskas („Monopoli“, Italija)
Jokūbas Žiedelis („Monopoli“, Italija)
Saugai
Adomas Buikus („Bologna“, Italija)
Deividas Česnauskis („Catanzaro“, Italija)
Grant Emerhi („UConn Huskies“, JAV)
Dovas Grudzinskas („Liefering“, Austrija)
Tomas Gudaitis („Be1“)
Klemensas Gustas (FA „Šiauliai“)
Žygimantas Jurevičius (BFA)
Dominykas Liepis (VFA)
Paulius Stankus („Be1“)
Dominykas Taučas („Valencia“, Ispanija)
Puolėjai
Darko Mališanovič („Freiburg“, Vokietija)
Rodion Piazenko (AS „Monaco“, Monakas)
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Pilnas Lietuvos rinktinės tvarkaraštis:
Lapkričio 11 diena (trečiadienis)
19.00 val. Portugalija – Lietuva
Lapkričio 14 diena (šeštadienis)
15.00 val. Švedija – Lietuva
Lapkričio 17 diena (antradienis)
17.00 val. Lietuva – Vokietija
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