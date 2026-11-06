„Panathinaikos“ savininkui skirta bauda ir draudimas lankytis sporto renginiuose

Graikijoje nuvilnijo korupcijos skandalas, po kurio buvo sulaikyti net septyni teisėjai, iš pareigų pasitraukė krepšinio federacijos prezidentas. D.Giannakopoulos netruko išreikšti nuomonės apie tai socialiniuose tinkluose.
Verslininkas nevengė švaistytis viduriniu pirštu ir aštriai pasisakė apie susidariusią situaciją.
Graikijos sporto arbitražas tokius jo veiksmus įvertino kaip šmeižtą, skyrė PAO savininkui 60 tūkstančių eurų baudą ir 10 mėnesių draudimą lankytis sporto renginiuose.
30 tūkstančių eurų bauda už savininko veiksmus skirta ir pačiam Atėnų klubui, kuris ketina sprendimą skųsti.
„Panathinaikos“ sezoną pradėjo solidžiai – pirmauja Eurolygoje (8/2), nors vietinėse pirmenybėse suklupo prieš Salonikų PAOK ir Salonikų „Aris“.
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