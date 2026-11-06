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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sensacija Honkonge: karjerą baigianti Cirstea krito prieš 136-ą pasaulio raketę

2026-11-06 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 18:49
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Honkonge tęsiasi WTA 250 serijos moterų teniso turnyras.

Sorana Cirstea | Scanpix nuotr.

Honkonge tęsiasi WTA 250 serijos moterų teniso turnyras.

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Rumunė Sorana Cirstea (WTA-15) karjerą baigė sensacingu pralaimėjimu ketvirtfinalyje 2:6, 3:6 prieš Aleksandrą Šubladzę (WTA-136). 36-erių S. Cirstea jau anksčiau skelbė, kad šis sezonas jai – paskutinis. Įdomu tai, kad rumunė karjeros aukštumas WTA reitinge pasiekė paskutiniame savo sezone. Ji per karjerą laimėjo 4 WTA turo vienetų turnyrus, pasiekė „Roland Garros“ ir „US Open“ ketvirtfinalius bei uždirbo daugiau nei 13 mln. JAV dolerių.

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„Kai kurie dalykai privertė mane suabejoti sprendimu baigti karjerą, tačiau po to, kaip viskas susiklostė Azijoje, manau, kad sprendimas tapo gana aiškus. Buvau visiškai išsekusi, nebeturėjau jėgų. Tai buvo ilgi metai. Man reikia pertraukos, kad viską apgalvočiau, o galutinį pranešimą tikriausiai paskelbsiu po kelių savaičių“, – teigė S. Cirstea.

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Dažnai sveikatos problemų kamuojama buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa (WTA-57) pirmajame rate 5:7 atsiliko nuo Jelenos Pridankinos (WTA-206) ir atsisakė tęsti mačą. Šį kartą ispanę sustabdė liga. Sezoną P. Badosa baigė su ašaromis akyse. Tuo tarpu J. Pridankina į pagrindinį etapą pateko tik su „lucky loser“ statusu.

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Honkonge žaisti atsisakė viena iš favoričių kanadietė Leylah Fernandez (WTA-18), kuri pranešė patyrusi kairės rankos traumą. Jos vietą užėmė kvalifiacijoje pralaimėjusi britė Mika Stojsavljevič (WTA-411) ir iš karto pateikė sensaciją, 6:3, 4:6, 6:4 įveikdama buvusią 4-ąją pasaulio raketę amerikietę Sofią Kenin (WTA-187).

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Honkonge prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.

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