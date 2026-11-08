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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Čempionai įsibėgėja: Brunsonas surengė įspūdingą atkarpą, o Mitchello šou nepakako

2026-11-08 07:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 07:17
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NBA čempionų titulą ginanti Niujorko „Knicks“ ekipa iškovojo pergalę praėjusio sezono Rytų konferencijos finalo pakartojime.

Brunsonas | Scanpix nuotr.

NBA čempionų titulą ginanti Niujorko „Knicks“ ekipa iškovojo pergalę praėjusio sezono Rytų konferencijos finalo pakartojime.

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Niujorko klubas išvykoje 109:97 įveikė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.

Nugalėtojus į priekį vedė Jalenas Brunsonas, pelnęs 31 tašką ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus. Karlas-Anthony Townsas pridėjo 29 taškus.

J. Brunsonas įspūdingai sužaidė antrąjį kėlinį, kai per 4 minutes ir 24 sekundes vienas pelnė net 18 taškų iš eilės.

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Šią atkarpą gynėjas pradėjo „Knicks“ atsiliekant 37:39, o po jo šou svečiai jau pirmavo 52:45. Netrukus Landry Shametas pridėjo tritaškį ir Niujorko pranašumas išaugo iki dviženklio.

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Klivlando ekipa dar mėgino sugrįžti į rungtynes, o Donovanas Mitchellas ketvirtajame kėlinyje pelnė net 21 tašką. Vis dėlto lemiamomis minutėmis J. Brunsonas pataikė svarbų metimą ir padėjo svečiams išsaugoti persvarą.

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D. Mitchellas iš viso surinko 37 taškus ir užfiksavo asmeninį šio sezono rezultatyvumo rekordą.

Tai buvo pirmoji komandų akistata po praėjusio sezono Rytų konferencijos finalo, kuriame „Knicks“ laimėjo seriją 4:0. Ketvirtajame susitikime Niujorko ekipa Klivlande triumfavo net 37 taškų skirtumu.

„Knicks“ šiose rungtynėse vertėsi be čiurnos traumą besigydančio Josho Harto, o „Cavaliers“ nepadėjo Jarrettas Allenas, Jaylonas Tysonas ir Samas Merrillas.

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„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (8/9 dvit., 5/13 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Evanas Mobley (4/6 dvit., 1/5 trit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Peytonas Watsonas (4/6 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) po 12, Meleekas Thomas 9 (3/8 trit., 4 atk. kam.), Riley Minixas 8, Jamesas Hardenas (1/5 dvit., 1/4 trit., 5 rez. perd.) ir Tyrese Proctoras (2/4 trit.) po 7, Thomas Bryantas 5.

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 31 (9/18 dvit., 3/7 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Karl-Anthony Townsas 29 (9/17 dvit., 2/4 trit., 13 atk. kam.), OG Anunoby 15 (3/9 trit., 6 atk. kam.), Mikalas Bridgesas (3/6 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Landry Shametas (3/8 trit.) ir Jordanas Clarksonas po 9, Milesas McBride 5, Mohamedas Diawara 2.

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