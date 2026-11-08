Čempionai įsibėgėja: Brunsonas surengė įspūdingą atkarpą, o Mitchello šou nepakako

Niujorko klubas išvykoje 109:97 įveikė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.
Nugalėtojus į priekį vedė Jalenas Brunsonas, pelnęs 31 tašką ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus. Karlas-Anthony Townsas pridėjo 29 taškus.
J. Brunsonas įspūdingai sužaidė antrąjį kėlinį, kai per 4 minutes ir 24 sekundes vienas pelnė net 18 taškų iš eilės.
Šią atkarpą gynėjas pradėjo „Knicks“ atsiliekant 37:39, o po jo šou svečiai jau pirmavo 52:45. Netrukus Landry Shametas pridėjo tritaškį ir Niujorko pranašumas išaugo iki dviženklio.
Klivlando ekipa dar mėgino sugrįžti į rungtynes, o Donovanas Mitchellas ketvirtajame kėlinyje pelnė net 21 tašką. Vis dėlto lemiamomis minutėmis J. Brunsonas pataikė svarbų metimą ir padėjo svečiams išsaugoti persvarą.
D. Mitchellas iš viso surinko 37 taškus ir užfiksavo asmeninį šio sezono rezultatyvumo rekordą.
Tai buvo pirmoji komandų akistata po praėjusio sezono Rytų konferencijos finalo, kuriame „Knicks“ laimėjo seriją 4:0. Ketvirtajame susitikime Niujorko ekipa Klivlande triumfavo net 37 taškų skirtumu.
„Knicks“ šiose rungtynėse vertėsi be čiurnos traumą besigydančio Josho Harto, o „Cavaliers“ nepadėjo Jarrettas Allenas, Jaylonas Tysonas ir Samas Merrillas.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 37 (8/9 dvit., 5/13 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Evanas Mobley (4/6 dvit., 1/5 trit., 9 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Peytonas Watsonas (4/6 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) po 12, Meleekas Thomas 9 (3/8 trit., 4 atk. kam.), Riley Minixas 8, Jamesas Hardenas (1/5 dvit., 1/4 trit., 5 rez. perd.) ir Tyrese Proctoras (2/4 trit.) po 7, Thomas Bryantas 5.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 31 (9/18 dvit., 3/7 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Karl-Anthony Townsas 29 (9/17 dvit., 2/4 trit., 13 atk. kam.), OG Anunoby 15 (3/9 trit., 6 atk. kam.), Mikalas Bridgesas (3/6 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Landry Shametas (3/8 trit.) ir Jordanas Clarksonas po 9, Milesas McBride 5, Mohamedas Diawara 2.
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