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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Švedijos rinktinė po permainingos kovos įveikė šveicarus, suomiai išplėšė pergalę prieš čekus

2026-11-07 23:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 23:21
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Švedijos ledo ritulio rinktinė Europos ledo ritulio turo turnyre Helsinkyje iškovojo dar vieną pergalę. Šeštadienį švedai 4:2 įveikė Šveicarijos komandą ir įrašė jai antrąją nesėkmę iš eilės.

Švedų ir šveicarų rungtynės | EPA nuotr.
GALERIJA (23)

Švedijos ledo ritulio rinktinė Europos ledo ritulio turo turnyre Helsinkyje iškovojo dar vieną pergalę. Šeštadienį švedai 4:2 įveikė Šveicarijos komandą ir įrašė jai antrąją nesėkmę iš eilės.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Euroturas: Švedija - Šveicarija (11.07)

Po pirmojo kėlinio švedai pirmavo 1:0, tačiau antrajame šveicarai sugebėjo persverti rezultatą. 22-ąją minutę Dominikas Egli tolimu smūgiu išlygino rezultatą, o 27-ąją minutę Denisas Malginas, žaidžiant mažumoje, po tikslaus Sveno Andrighetto perdavimo išvedė Šveicariją į priekį 2:1.

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Vis dėlto švedai netrukus išlygino rezultatą. Antrojo kėlinio pabaigoje Maximilianas Streule nesėkmingai nukreipė varžovo metimą į savo vartus.

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Trečiajame kėlinyje Švedijos rinktinė susigrąžino persvarą. 47-ąją minutę Filipas Erikssonas pelnė įvartį ir išvedė savo komandą į priekį 3:2. 52-ąją minutę šveicarai turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, tačiau ja nepasinaudojo. Maža to, 55-ąją minutę Kenas Jageris užsidirbo dviejų minučių nuobaudą varžovų zonoje. Švedai tuo pasinaudojo – 57-ąją minutę po Jespero Frodeno perdavimo Jacobas Larssonas įtvirtino pergalę, padidindamas persvarą iki 4:2.

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Šveicarijos rinktinei tai buvo antroji nesėkmė iš eilės. Prieš dvi dienas ji 1:3 nusileido turnyro šeimininkams suomiams.

Kitose antrojo turo rungtynėse suomiai po baudinių serijos 2:1 įveikė čekus.

Suomiai ilgai pirmavo po ankstyvo Juho Lammikko įvarčio. Tik priešpaskutinę trečiojo kėlinio minutę rezultatą išlygino Andrejus Šustras. Baudinių serijoje pirmasis pasižymėjo Janne Kuokkanenas. Čekus 5-u bandymu išgelbėjo Filipas Chlapikas. Netrukus jis dar kartą stojo smūgiuoti baudinio, bet šį kartą nebuvo tikslus, o Jere Innala nesuklydo ir suomiai šventė pergalę.

Švedija (5 tšk.) ir Suomija (5 tšk.) sekmadienį kovos dėl pirmos vietos turnyre. Čekija (2) ir Šveicarija (0) žais dėl trečios pozicijos. Tiesa, čekus tenkins net ir pralaimėjimas po pratęsimo ar baudinių serijos.  

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