Gebenas dominavo lietuvių akistatoje Ispanijoje

D.Stenionis per 2 minutes prametė dvitaškį, tritaškį, provokavo pražangą ir rinko -1 naudingumo balą.
M.Gebenas per 31 minutę įmetė 17 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit., 5/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, 1 – pametė, 2 – prarado, atliko perdavimą, gavo bloką, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 20 naudingumo balų.
Rezultatyviau už jį komandoje žaidė tik Macas McClungas.
M.Normantas per 20 minučių pelnė 11 taškų (1/1 dvit., 3/10 trit.), atkovojo kamuolį, atliko 4 perdavimus, provokavo 3 pražangas, 4 kartus prasižengė bei rinko 8 naudingumo balus.
Bilbao klubui 24 taškus įmetė Darrunas Hilliardas, 21 – Nate‘as Darlingas.
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