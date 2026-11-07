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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Šiupieniūtė įveikė olandę ir kovos dėl pasaulio kikbokso čempionės titulo

2026-11-07 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 23:04
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Madride (Ispanija) šeštadienį tęsėsi ISKA organizacijos pasaulio kikbokso čempionatas.

Indrė Šiupieniūtė | Instagram.com nuotr

Madride (Ispanija) šeštadienį tęsėsi ISKA organizacijos pasaulio kikbokso čempionatas.

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Indrė Šiupieniūtė moterų K-1 svorio kategorijos iki 60 kg pusfinalyje pranoko olandę Demy Hoogeveen. Mažiausiai sidabrą jau užsitikrinusi lietuvė finale kausis su portugale Louane Silva.

Edvinas Šimonutis vyrų K-1 svorio kategorijos iki 80 kg ketvirtfinalyje nugalėjo ispaną Pablo Gonzalezą Izardą. Pusfinalyje jis kovos su vokiečiu Nicku Bretteriu.

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Dovydas Murauskas jaunių K-1 svorio kategorijos per 80 kg pusfinalyje pranoko vokietį Santino Strohfeldtą. Finale lietuvio lauks ispanas Aleixo Ventoso Martinezas.

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„Traditional Soft Style Boys & Girls“ vaikų varžybose antrą vietą užėmė Kasparas Likpetris. Antras jis buvo ir „Traditional Weapons Boys & Girls“ vaikų varžybose. Berniukų „Light Contact“ svorio kategorijoje iki 30 kg K. Likpetris aštuntfinalyje nugalėjo rumuną Caliną Simionescu, o ketvirtfinalyje pralaimėjo ukrainiečiui Archypui Liahušovui.

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Aronas Mirončikas berniukų „K-1 Light“ svorio kategorijoje iki 35 kg įveikė prancūzą Dimitrį Lahovary, bet ketvirtfinalyje nusileido vokiečiui Graysonui Helleriui Lavinui.

Liepa Daugirdaitė sekmadienį „Unified Rules“ moterų svorio kategorijos iki 50 kg finale kovos su norvege Marie Bergseng-Nordby, o Armandas Jakutis berniukų „K-1 Light“ svorio kategorijos iki 60 kg aštuntfinalyje susitiks su rumunu Robertu Vornicu.

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