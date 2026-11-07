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Pauliukevičius atrėžė Maslobojevui ir priminė jam nemalonų epizodą

2026-11-07 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 18:34
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Po pergalės „UTMA 20“ turnyre prieš Naglį Kanišauską Ignas Pauliukevičius neslėpė noro dar kartą susikauti su Sergejumi Maslobojevu.

Sergejus Maslobojevas – Ignas Pauliukevičius | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (12)

Po pergalės „UTMA 20“ turnyre prieš Naglį Kanišauską Ignas Pauliukevičius neslėpė noro dar kartą susikauti su Sergejumi Maslobojevu.

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„Greitai mes tą senelį pagausim ir nulupsim tą galvą“, – pareiškė I. Pauliukevičius.

Į šiuos žodžius S. Maslobojevas atsakė savo „instagram“ paskyroje. Jis priminė, kad per ankstesnę tarpusavio kovą I. Pauliukevičius patyrė net keturis nokdaunus, o taip pat užsiminė apie varžovo sveikatos problemas.

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„Tegul Ignas nori revanšo. Per paskutinę mūsų kovą jis gavo keturis nokdaunus, be to, buvo subyrėjęs. Jo krūtinės ląstos lūžis, dėl kurio dabar vaikšto pas gydytojus, kiek suprantu, įvyko būtent per mūsų kovą. Vienas nokdaunų buvo po smūgio keliu į krūtinę. Tuomet jis kampe su ašaromis akyse žiūrėjo į trenerį ir rodė, kad jam skauda“, – pasakojo S. Maslobojevas.

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I. Pauliukevičius šeštadienį sureagavo į S. Maslobojevo pareiškimus ir pateikė atsaką buvusiam pasaulio čempionui, priminęs skandalingą kovą „Glory“ ringe prieš Bahramą Rajabzadehą.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Glory“: S.Maslobojevas - B.Rajabzadehas (06.08)

„Sako, aš verkiau. Tas myžnius, kai jam lūpą prakirto, pradėjožliumbti ir net kovos nesugebėjo tęsti. Apie ką mes išvis kalbam? Turbūt tada, kai peruką lipdė ir verkė“, – rėžė I. Pauliukevičius.

S. Maslobojevas pridūrė neprieštaraujantis dar vienai akistatai, tačiau mano, kad I. Pauliukevičiui pirmiausia reikėtų patobulėti. S. Maslobojevas taip pat dar ruošiasi deryboms su UTMA dėl naujo kontrakto, o I. Pauliukevičius šiuo metu gydosi traumą.

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