Po Pauliukevičiaus iššūkio – kandus Maslobojevo atsakas: „Jeigu nori loti, prašom“

„Greitai mes tą senelį pagausim ir nulupsim tą galvą“, – pareiškė I. Pauliukevičius.
Į šiuos žodžius S. Maslobojevas atsakė savo „instagram“ paskyroje. Jis priminė, kad per ankstesnę tarpusavio kovą I. Pauliukevičius patyrė net keturis nokdaunus, o taip pat užsiminė apie varžovo sveikatos problemas.
„Tegul Ignas nori revanšo. Per paskutinę mūsų kovą jis gavo keturis nokdaunus, be to, buvo subyrėjęs. Jo krūtinės ląstos lūžis, dėl kurio dabar vaikšto pas gydytojus, kiek suprantu, įvyko būtent per mūsų kovą. Vienas nokdaunų buvo po smūgio keliu į krūtinę. Tuomet jis kampe su ašaromis akyse žiūrėjo į trenerį ir rodė, kad jam skauda“, – pasakojo S. Maslobojevas.
Kovotojas pridūrė neprieštaraujantis dar vienai akistatai, tačiau mano, kad I. Pauliukevičiui pirmiausia reikėtų patobulėti.
„Jeigu jis nieko nesuprato ir toliau nori loti, prašom. Aš tik už. Manau, dabar jis gal šiek tiek paaugs, patobulės, o aš, tarkime, kažkiek pasensiu, todėl galėsime ir susikauti. Dabar yra ir kitų kovotojų – Juodpusis, dar kažkas“, – teigė S. Maslobojevas.
Jis taip pat atskleidė, kad jau anksčiau buvo siūlęs surengti kovą su I. Pauliukevičiumi dėl UTMA čempiono diržo, tačiau tokia galimybė buvo atmesta.
„Jeigu kalbame apie UTMA diržą, kodėl gi ne? Aš jau siūliau, kad kova su Pauliukevičiumi būtų dėl diržo, tačiau jie atsisakė. Dar yra Juodpusis. Jo treneris buvo sustabdęs mane „Žalgirio“ arenoje ir klausė, kada suteiksiu jiems galimybę susikauti. Galima kovoti, išsiaiškinti, kas yra šitos svorio kategorijos lyderis, ir tada pasiimti tą diržą“, – kalbėjo S. Maslobojevas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.