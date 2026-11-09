Veryga įtaria opoziciją nutekinus informaciją apie URM prašymą keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą

„Panašu, kad Taivaniečių atstovybė per Lietuvos politikus tokiu būdu bando daryti spaudimą Lietuvai. (...) Pažiūrėkim, kas jau kalba viešai ir kas dar tuoj prisijungs. Žygį Pavilionį jau matom komentarus laidant, opozicija jau pradeda kalbėt apie kažkokius posėdžius. Tuoj Matas Maldeikis, neabejoju, prisijungs ir taip toliau. Tai manau, kad per juos ir buvo šita informacija paleista“, – BNS pirmadienį sakė A. Veryga.
Aurelijus Veryga įtaria opoziciją ir Taivaną susimokius spausti Lietuvos valdžią
Taip jis kalbėjo portalui „Delfi“ paskelbus, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.
Portalo žiniomis, mainais už tai URM žadėjo keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.
Savo ruožtu Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis šią informaciją vadino šokiruojančia ir ragino šiuo klausimu surengti atskirą komiteto posėdį.
„Matom, kad prisijungia visi tie prabangūs keliautojai, kurie už Taivano pinigus šiaip važinėjo į ten, skraidė verslo klasėm, dalyvavo prabangiose vakarienėse. Tai kieno jie naudai dirbo ir kieno jie naudai toliau dirba?“ – svarstė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.
Jis teigė palaikantis Lietuvos siekį atkurti diplomatinius santykius su Kinija, norint turėti tokio paties lygio diplomatinį atstovavimą kaip kitos Europos Sąjungos ir NATO valstybės.
Politikas pabrėžė, kad toks uždavinys buvo įtrauktas ir į valdančiosios koalicijos susitarimą, o derybos dėl diplomatinių santykių atkūrimo turėtų vykti diplomatiniais kanalais, tariantis su Taivanu ir Jungtinėmis Valstijomis.
„Tai, kas vyksta čia dabar, nutekinus kažką, padarius viešai, tai jau yra ne Lietuvos spaudimas. Tai yra Taivano spaudimas Lietuvai ir tą reikėtų labai rimtai įvertinti, nes jeigu jau yra sakoma, kad Lietuva yra Taivano draugė, tai draugai taip nesielgia“, – kalbėjo A. Veryga.
Anot jo, Taivaniečių atstovybės pavadinimo pakeitimas nereikštų santykių su Taivanu nutraukimo ar bendradarbiavimo mažinimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie prašymą Taivaniečių atstovybei vadina netiksliai pateikta ir atsisako ją komentuoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius BNS perduotame komentare teigė norintis matyti galutinį derybų su Kinija rezultatą, o ne komentuoti procesą.
BNS taip pat rašė, jog Taivaniečių atstovybė Lietuvoje lapkričio 6-ąją feisbuke išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad bendradarbiavimas su Lietuva grindžiamas abipuse pagarba, bendrais interesais, skaidrumu ir partneryste. Tuo metu naujienų portalui „15min“ atstovybė lapkričio 4 dieną nurodė, kad pavadinimo keisti neketina.
Lapkričio 11–12 dienomis į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.
Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Reaguodama į šį sprendimą, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio.
Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
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