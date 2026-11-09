Motuzas: URK nepranešta apie URM pokalbius dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo

„Aš asmeniškai susitikimo turinio negaliu komentuoti ir, kaip sakau, mes nesame apie tai oficialiai informuoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė parlamentaras.
Jis pabrėžė, kad Lietuva vienašališkai negali keisti pavadinimo ir tai priklauso nuo paties Taivano geros valios.
URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei prašymą pakeisti pavadinimą
Taip jis komentavo pirmadienį portalui „Delfi“ paskelbus, kad diplomatinių santykių su Kinija atstatymo siekianti URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais žadėdama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.
Kaip rašė BNS, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją dėl prašymo Taivaniečių atstovybei vadina netiksliai pateikta ir atsisako ją komentuoti.
Paklaustas, kokių veiksmų URM imsis, jei Taivaniečių atstovybė nesutiks keisti pavadinimo, kaip to pageidauja Kinija, K. Budrys teigė, kad dėl to bus toliau tariamasi tiek su partneriais, tiek šalies viduje.
Savo ruožtu opozicija dėl Lietuvos santykių su Kinija ir Taivanu prašo surengti neeilinį Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdį.
R. Motuzas teigė, kad Lietuvos ir Taivano prekybiniai, ekonominiai bei kultūriniai ryšiai plėtojami jau daugiau kaip 30 metų, tad jie neturėtų staiga nutrūkti.
„Aš manau, kad ir taivaniečiai, ir Taivanas supranta esamą situaciją, bet leidimas pavadinimo pakeitimui priklauso nuo jų pačių“, – kalbėjo politikas.
Lapkričio 11–12 dienomis į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.
Apie planuojamą vizitą BNS pranešė parlamentaras Ignas Vėgėlė.
Pasak R. Motuzo, jo vadovaujamas komitetas susitikti su delegacija neplanuoja.
„Niekas nedraudžia Seimo nariams priimti ar susitikti su atvykusiais delegacijos nariais, bet mes, Seimo nariai, esam politikai ir reikia labai pasvarstyti, ar tai turės pridėtinę vertę“, – kalbėjo jis.
Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu, o Kinija griežtai smerkia bet kokias Taivano valstybingumo apraiškas.
Reaguodama į šį sprendimą, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio.
Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
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