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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Patvirtintas moterų rinktinės tvarkaraštis naujame Tautų lygos sezone

2026-11-07 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 15:05
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Lietuvos moterų rinktinė sužinojo savo tvarkaraštį naujame UEFA moterų Tautų lygos cikle.

Lietuvos moterų rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos moterų rinktinė sužinojo savo tvarkaraštį naujame UEFA moterų Tautų lygos cikle.

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Primename, kad lietuvaitės praėjusiame pasaulio čempionato atrankos cikle laimėjo savo C diviziono grupę ir sportiniu keliu iškovojo pakilimą į B divizioną, kuriame debiutuos jau kitų metų vasarį.

Šveicarijoje antradienį ištraukti burtai lietuvėms nulėmė patekimą į B diviziono antrąją grupę, kur mūsiškių varžovėmis bus Ukrainos, Čekijos ir Graikijos komandos.

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Lietuvės su visomis varžovėmis sužais namuose ir išvykoje, o trys rinktinių langai numatyti kitų metų vasarį–kovą, balandį bei birželį.

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Penktadienį buvo patvirtintas visų grupės komandų tvarkaraštis. Jis nulėmė, kad ciklą lietuvaitės pradės išvykos rungtynėmis prieš Ukrainą kovo 2 dieną ir iš viso sužais trejas rungtynes išvykoje paeiliui, o pasirodymą baigs birželio 15-ąją namuose, rungtynėmis prieš Čekijos futbolininkes.

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Visos B diviziono grupių nugalėtojos iškovos automatinius kelialapius į A divizioną, antras vietas grupėse užėmusios komandos atkrintamosiose susitiks su A diviziono grupių trečiosiomis komandomis, o tose porose laimėjusios ekipos iškovos vietą A divizione.

Dvi geriausios trečias vietas B diviziono grupėse užėmusios rinktinės atkrintamosiose susitiks su dviem geriausiomis antras vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis, čia nugalėtojos įgaus galimybę kitame cikle žaisti B divizione, o dvi blogiausios trečias vietas užėmusios bei visos ketvirtas vietas užėmusios komandos kitam ciklui iškris į C divizioną.

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Visas moterų rinktinės tvarkaraštis UEFA Tautų lygos cikle:

Kovo 2 diena (antradienis)

Ukraina – Lietuva

Kovo 6 diena (šeštadienis)

Graikija – Lietuva

Balandžio 20 diena (antradienis)

Čekija – Lietuva

Balandžio 24 diena (šeštadienis)

Lietuva – Ukraina

Birželio 11 diena (penktadienis)

Lietuva – Graikija

Birželio 15 diena (antradienis)

Lietuva – Čekija

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