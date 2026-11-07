Patvirtintas moterų rinktinės tvarkaraštis naujame Tautų lygos sezone

Primename, kad lietuvaitės praėjusiame pasaulio čempionato atrankos cikle laimėjo savo C diviziono grupę ir sportiniu keliu iškovojo pakilimą į B divizioną, kuriame debiutuos jau kitų metų vasarį.
Šveicarijoje antradienį ištraukti burtai lietuvėms nulėmė patekimą į B diviziono antrąją grupę, kur mūsiškių varžovėmis bus Ukrainos, Čekijos ir Graikijos komandos.
Lietuvės su visomis varžovėmis sužais namuose ir išvykoje, o trys rinktinių langai numatyti kitų metų vasarį–kovą, balandį bei birželį.
Penktadienį buvo patvirtintas visų grupės komandų tvarkaraštis. Jis nulėmė, kad ciklą lietuvaitės pradės išvykos rungtynėmis prieš Ukrainą kovo 2 dieną ir iš viso sužais trejas rungtynes išvykoje paeiliui, o pasirodymą baigs birželio 15-ąją namuose, rungtynėmis prieš Čekijos futbolininkes.
Visos B diviziono grupių nugalėtojos iškovos automatinius kelialapius į A divizioną, antras vietas grupėse užėmusios komandos atkrintamosiose susitiks su A diviziono grupių trečiosiomis komandomis, o tose porose laimėjusios ekipos iškovos vietą A divizione.
Dvi geriausios trečias vietas B diviziono grupėse užėmusios rinktinės atkrintamosiose susitiks su dviem geriausiomis antras vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis, čia nugalėtojos įgaus galimybę kitame cikle žaisti B divizione, o dvi blogiausios trečias vietas užėmusios bei visos ketvirtas vietas užėmusios komandos kitam ciklui iškris į C divizioną.
Visas moterų rinktinės tvarkaraštis UEFA Tautų lygos cikle:
Kovo 2 diena (antradienis)
Ukraina – Lietuva
Kovo 6 diena (šeštadienis)
Graikija – Lietuva
Balandžio 20 diena (antradienis)
Čekija – Lietuva
Balandžio 24 diena (šeštadienis)
Lietuva – Ukraina
Birželio 11 diena (penktadienis)
Lietuva – Graikija
Birželio 15 diena (antradienis)
Lietuva – Čekija
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