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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jaunieji Lietuvos šaškių žaidėjai išbandė jėgas pasaulio čempionate:

2026-11-07 14:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 14:31
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Kinijoje vykusiame pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių „žaibo“ čempionate startavo dešimt Lietuvos atstovų. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Aistė Pukštaitė, kuri merginų iki 19 metų grupėje užėmė 11-ąją vietą.

Lietuvos šaškių federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Kinijoje vykusiame pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių „žaibo“ čempionate startavo dešimt Lietuvos atstovų. Geriausiai iš lietuvių pasirodė Aistė Pukštaitė, kuri merginų iki 19 metų grupėje užėmė 11-ąją vietą.

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Toje pačioje amžiaus grupėje Jorė Sketerskaitė liko 16-a, o Milana Šimėnaitė – 19-a. Vaikinų iki 19 metų varžybose Augustas Gainovskis užėmė 12-ąją vietą, Leonardas Gudynas buvo 14-as.

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Vaikinų iki 16 metų grupėje Eimantas Potelis finišavo 21-as, Tauras Palšauskas – 27-as. Merginų iki 13 metų varžybose Vakarė Sabaliauskaitė užėmė 23-iąją vietą, Austėja Daujotaitė – 28-ąją. Tuo metu jauniausiųjų, iki 10 metų, grupėje Eleonora Gedminaitė liko 19-a.

Lietuvos delegacijos vadovas Domantas Norkus bendrą rinktinės pasirodymą įvertino kaip vidutinišką, tačiau pabrėžė įgytą jaunųjų sportininkų patirtį. Anot jo, A. Pukštaitei greitųjų šaškių varžybose iki medalio pritrūko visai nedaug, o kitiems atstovams – sėkmės lemiamais momentais. D. Norkus taip pat akcentavo būtinybę gerinti pasiruošimą tarptautinėms varžyboms ir pasidžiaugė tėvų, trenerių bei sirgalių palaikymu.

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