Jaunieji Lietuvos šaškių žaidėjai išbandė jėgas pasaulio čempionate:

Toje pačioje amžiaus grupėje Jorė Sketerskaitė liko 16-a, o Milana Šimėnaitė – 19-a. Vaikinų iki 19 metų varžybose Augustas Gainovskis užėmė 12-ąją vietą, Leonardas Gudynas buvo 14-as.
Vaikinų iki 16 metų grupėje Eimantas Potelis finišavo 21-as, Tauras Palšauskas – 27-as. Merginų iki 13 metų varžybose Vakarė Sabaliauskaitė užėmė 23-iąją vietą, Austėja Daujotaitė – 28-ąją. Tuo metu jauniausiųjų, iki 10 metų, grupėje Eleonora Gedminaitė liko 19-a.
Lietuvos delegacijos vadovas Domantas Norkus bendrą rinktinės pasirodymą įvertino kaip vidutinišką, tačiau pabrėžė įgytą jaunųjų sportininkų patirtį. Anot jo, A. Pukštaitei greitųjų šaškių varžybose iki medalio pritrūko visai nedaug, o kitiems atstovams – sėkmės lemiamais momentais. D. Norkus taip pat akcentavo būtinybę gerinti pasiruošimą tarptautinėms varžyboms ir pasidžiaugė tėvų, trenerių bei sirgalių palaikymu.
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