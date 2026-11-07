Mikulskytė ir Kubka Luandoje pralaimėjo dvejetų finalą

Lietuvė su lenke pirmojo seto viduryje panaikino 2 geimų deficitą (1:3, 3:3), bet po septintojo geimo vėl paleido varžoves į priekį. Aštuntajame geime J. Mikulskytė su M. Kubka nerealizavo „break pointo“, o vėliau realių galimybių pavyti varžoves nebeturėjo.
Antrojo seto pradžioje J. Mikulskytei su M. Kubka labai nesisekė. Jos nerealizavo 5 „break pointų“, pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 1:3. Šeštajame geime lietuvė su lenke iššvaistė dar 3 savo progas. Devintajame geime S. Nahimana ir A. Okutoyi nerealizavo dviejų „match pointų“, o dešimtajame – dar trijų. Afrikietės taip vos neprisižaidė, nes suteikė lietuvei su lenke „break pointą“. Deja, jos išlyginti rezultato nepajėgė.
@Okutoyiangella2 has won the WTA 125 doubles title alongside her partner @sada_nahimana defeating Martyna Kubka and Justina Mikulskytė 6-4, 6-4 in the final of the Angola Ladies Open. This is the biggest pro- title win for Angie. A competition at a time. Congrats Angie & Sada https://t.co/quCzCBMPb0REKLAMA— Katami Michelle (@MichKatami) November 7, 2026
Lietuvė su porininke pelnė 2900 JAV dolerių bei po 81 WTA dvejetų reitingo tašką. J. Mikulskytė siekė didžiausio dvejetų titulo karjeroje.
Vienetuose 30-metė J. Mikulskytė (WTA-235) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame per 80 minučių 2:6, 3:6 pralaimėjo prieš antrąją turnyro raketę Nomą Nohą Akugue (WTA-118) iš Vokietijos. J. Mikulskytė, patekdama į ketvirtfinalį, pakartojo karjeros rekordą WTA 125 kategorijos turnyruose. Lietuvė pelnė 27 WTA vienetų reitingo taškus ir 3450 JAV dolerių. J. Mikulskytė reitinge kils maždaug į 227-ą vietą.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
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