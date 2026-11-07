Mikulskytė ir Kubka įveikė varžoves bei žais Luandos turnyro finale

Lietuvė su lenke mačą pradėjo spurtu 3:0. Varžovės vėliau realizavo vieną „break pointą“, bet rezultato taip ir neišlygino, nes šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime skirtumas vėl sumenko iki minimumo (4:3), o aštuntajame geime J. Mikulskytė su M. Kubka laimėjo dar vieną varžovių padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lietuvė su lenke. Jos anksti įgijo persvarą (2:0), o vėliau iššvaistė 4 „break pointus“, bet tai esmės nepakeitė.
Lietuvė su porininke pelnė 2900 JAV dolerių bei po 81 WTA dvejetų reitingo tašką. Finale jos bandys įveikti Sadą Nahimaną iš Burundžio ir Kenijos atstovę Angellą Okutoyi. J. Mikulskytė tokio rango dvejetų turnyro dar nėra laimėjusi.
Vienetuose 30-metė J. Mikulskytė (WTA-235) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame per 80 minučių 2:6, 3:6 pralaimėjo prieš antrąją turnyro raketę Nomą Nohą Akugue (WTA-118) iš Vokietijos. J. Mikulskytė, patekdama į ketvirtfinalį, pakartojo karjeros rekordą WTA 125 kategorijos turnyruose. Lietuvė pelnė 27 WTA vienetų reitingo taškus ir 3450 JAV dolerių. J. Mikulskytė reitinge kils maždaug į 227-ą vietą.
WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.
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