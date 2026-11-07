Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mikulskytė ir Kubka įveikė varžoves bei žais Luandos turnyro finale

2026-11-07 14:25 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-07 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Luandoje (Angola) vykstančio WTA 125 serijos „Angola Ladies Open“ moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje šeštadienį Justina Mikulskytė su lenke Martyna Kubka per 71 minutę 6:3, 6:4 eliminavo meksikietę Aną Sofią Sanchez ir Ksenią Zaicevą. Šis mačas dėl lietaus buvo nukeltas iš penktadienio į šeštadienį.

Justina Mikulskytė (Federacao Portuguesa de Tenis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Luandoje (Angola) vykstančio WTA 125 serijos „Angola Ladies Open“ moterų teniso turnyro dvejetų varžybų pusfinalyje šeštadienį Justina Mikulskytė su lenke Martyna Kubka per 71 minutę 6:3, 6:4 eliminavo meksikietę Aną Sofią Sanchez ir Ksenią Zaicevą. Šis mačas dėl lietaus buvo nukeltas iš penktadienio į šeštadienį.

REKLAMA
0

Lietuvė su lenke mačą pradėjo spurtu 3:0. Varžovės vėliau realizavo vieną „break pointą“, bet rezultato taip ir neišlygino, nes šeštajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime skirtumas vėl sumenko iki minimumo (4:3), o aštuntajame geime J. Mikulskytė su M. Kubka laimėjo dar vieną varžovių padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lietuvė su lenke. Jos anksti įgijo persvarą (2:0), o vėliau iššvaistė 4 „break pointus“, bet tai esmės nepakeitė.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvė su porininke pelnė 2900 JAV dolerių bei po 81 WTA dvejetų reitingo tašką. Finale jos bandys įveikti Sadą Nahimaną iš Burundžio ir Kenijos atstovę Angellą Okutoyi. J. Mikulskytė tokio rango dvejetų turnyro dar nėra laimėjusi.

REKLAMA

Vienetuose 30-metė J. Mikulskytė (WTA-235) nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame per 80 minučių 2:6, 3:6 pralaimėjo prieš antrąją turnyro raketę Nomą Nohą Akugue (WTA-118) iš Vokietijos. J. Mikulskytė, patekdama į ketvirtfinalį, pakartojo karjeros rekordą WTA 125 kategorijos turnyruose. Lietuvė pelnė 27 WTA vienetų reitingo taškus ir 3450 JAV dolerių. J. Mikulskytė reitinge kils maždaug į 227-ą vietą.

WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Luandoje prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų