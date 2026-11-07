Karjerą baigęs Monfilsas jau turi naują darbą – jam patikėtos svarbios pareigos

40-metis G. Monfilsas profesionalo karjerą baigė po rugsėjį vykusio „US Open“ turnyro, kuriame pasirodymą baigė antrajame rate. Jo profesionalo karjera truko net 22 metus. Per šį laikotarpį prancūzas du kartus pasiekė „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius, o aukščiausia jo vieta ATP reitinge buvo šeštoji.
Buvęs tenisininkas Prancūzijos rinktinei Daviso taurėje atstovavo aštuonis kartus ir iškovojo 12 pergalių per 15 vienetų susitikimų. Vieną įsimintiniausių pasirodymų jis surengė 2014 metų turnyro finale, kai per du setus įveikė Rogerį Federerį, tačiau Prancūzija tuomet nusileido Šveicarijai.
„Nepaprastai didžiuojuosi tapęs Prancūzijos rinktinės kapitonu. Šie mėlyni marškinėliai man reiškia labai daug“, – teigė G. Monfilsas.
Kapitono pareigose jis pakeis Paulą-Henri Mathieu, kuriam vadovaujant Prancūzijos rinktinė praėjusiais metais pasiekė ketvirtfinalį. Naujojo kapitono debiutas numatytas vasarį, kai prancūzai pradės kovą Daviso taurės atrankos varžybose.
„Noriu sukurti tikrą komandą ir įkvėpti rinktinę siekti titulų kartu“, – pridūrė G. Monfilsas.
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