Grigelis prieš kelionę į Boliviją: „2 ar net 3 kilometrų aukštyje nėra lengva miegoti“

„Manau, kad tai gali būti sunkiausia visų laikų mūsų rinktinės išvyka Daviso taurėje“, – iš karto po burtų kalbėjo Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis.
Anot jo, lietuvių laukia ne tik varginanti ir ilga kelionė į Boliviją, pajėgūs vietos tenisininkai ir karšti aistruoliai.
„Labiausiai aš laukiu informacijos apie tai, kuriame Bolivijos mieste žaisime. Gali būti, kad varžovai pasirinks kur nors aukštikalnėse esantį teniso aikštyną. Tokiu atveju mums tektų anksčiau vykti į Boliviją, pasilikti daugiau laiko aklimatizacijai, ruoštis visiškai kitokiam tenisui. 2 ar net 3 kilometrų aukštyje nėra lengva miegoti, jau nekalbant apie žaidimą“, – aiškino L. Grigelis.
Prieš savaitę vykusiame Daviso taurės antros grupės susitikime Bolivijos rinktinė namie 3:1 nugalėjo varžovus iš Honkongo.
„Šis rezultatas nenustebino. Bolivijos komandos sudėtyje yra patyręs Hugo Dellienas (ATP-129), kylantis jaunasis Juanas Carlosas Prado Angelo (ATP-153). Jie taip pat turi neprastus dvejetų žaidėjus“, – teisė L. Grigelis.
Bolivijos ir Lietuvos tenisininkų akistata greičiausiai vyks ant grunto dangos.
„Dėl jos aš pergyvenu mažiausiai. Taip, ji yra įprasta varžovams. Bet kartu tai yra Viliaus Gaubo mėgstamiausia danga. Be to, šiemet ant jos gerai žaidė ir Edas Butvilas“, – pabrėžė L. Grigelis.
Daviso taurės dvikova Bolivija-Lietuva vyks pirmąjį kitų metų vasario savaitgalį. Anksčiau šios komandos nėra žaidusios tarpusavyje.
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