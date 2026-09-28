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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurės burtai: Lietuvos rinktinei – kelionė į Boliviją

2026-09-28 18:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 18:09
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Ištraukti 2027 metų Daviso taurės pasaulio I grupės atkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos rinktinė dėl vietos pasaulio I grupėje susikaus su Bolivijos tenisininkais.Lietuva burtuose buvo dešimta pagal skirstymą, o Bolivijai atiteko teisė pasirinkti aikštelę, tad lietuvių laukia išvyka į Pietų Ameriką.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas (Izraelio teniso federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ištraukti 2027 metų Daviso taurės pasaulio I grupės atkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos rinktinė dėl vietos pasaulio I grupėje susikaus su Bolivijos tenisininkais.Lietuva burtuose buvo dešimta pagal skirstymą, o Bolivijai atiteko teisė pasirinkti aikštelę, tad lietuvių laukia išvyka į Pietų Ameriką.

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Dvikova numatyta 2027 metų vasario 5–7 dienomis. Tikslus varžybų laikas priklausys nuo šeimininkų pasirinktos datos – susitikimas gali būti surengtas vasario 5–6 arba 6–7 dienomis.

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Lietuvos ir Bolivijos akistata bus viena iš 13 pasaulio I grupės atkrintamųjų porų. Iš viso dėl vietos pasaulio I grupėje varžysis 26 rinktinės. Laimėjusios komandos rugsėjį žais pasaulio I grupėje, o pralaimėjusios ekipos turės tenkintis pasaulio II grupės varžybomis.

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Burtų traukimo rezultatai:

Lietuva šiemet pateko į pasaulio I grupę ir ten svečiuose 0:4 neprilygo Serbijai. Bolivija šiemet rungtyniavo pasaulio II grupėje ir ten 3:1 pranoko Honkongą.

Geriausias Bolivijos žaidėjas yra Hugo Dellienas (ATP-129). Nedaug nuo jo atsilieka Juanas Carlosas Prado Angelo (ATP-164). Jie abu ir vedė komandą į pergalę pastarajame susitikime. Geriausias Bolivijos dvejetų žaidėjas – Federico Zeballosas (ATP dvejetų-123).

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