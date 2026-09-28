Daviso taurės burtai: Lietuvos rinktinei – kelionė į Boliviją

Dvikova numatyta 2027 metų vasario 5–7 dienomis. Tikslus varžybų laikas priklausys nuo šeimininkų pasirinktos datos – susitikimas gali būti surengtas vasario 5–6 arba 6–7 dienomis.
Lietuvos ir Bolivijos akistata bus viena iš 13 pasaulio I grupės atkrintamųjų porų. Iš viso dėl vietos pasaulio I grupėje varžysis 26 rinktinės. Laimėjusios komandos rugsėjį žais pasaulio I grupėje, o pralaimėjusios ekipos turės tenkintis pasaulio II grupės varžybomis.
Burtų traukimo rezultatai:
Lietuva šiemet pateko į pasaulio I grupę ir ten svečiuose 0:4 neprilygo Serbijai. Bolivija šiemet rungtyniavo pasaulio II grupėje ir ten 3:1 pranoko Honkongą.
Geriausias Bolivijos žaidėjas yra Hugo Dellienas (ATP-129). Nedaug nuo jo atsilieka Juanas Carlosas Prado Angelo (ATP-164). Jie abu ir vedė komandą į pergalę pastarajame susitikime. Geriausias Bolivijos dvejetų žaidėjas – Federico Zeballosas (ATP dvejetų-123).
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