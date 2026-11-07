Aukščiausiasis Teismas: kontrabandininko motina valstybei turi grąžinti 155 tūkst. eurų

LAT lapkričio 5 dieną galutinai pripažino, kad namas pastatytas už neteisėtai įgytus pinigus.
„Byloje teismai nustatė priežastinį ryšį tarp konfiskuotino turto (gyvenamojo namo dalies) ir atsakovo neteisėtos veiklos. Atsakovai byloje nėra pateikę kasacinio skundo, toks priežastinis ryšys nėra ginčijamas“, – konstatavo LAT.
Generalinės prokuratūros teigimu, moters vardu registruoto namo statybą vyras finansavo uždarbiu iš cigarečių kontrabandos per Baltarusiją. Dėl jos gabenimo ir laikymo jis buvo nuteistas.
Teismas taip pat išaiškino, kad šių asmenų pateikta turto deklaracija savaime nepatvirtino, kad pajamos, už kurias pastatytas namas, buvo teisėtos.
„Civilinio turto konfiskavimo bylose gyventojų turto deklaracija gali būti teisiškai reikšmingas įrodymas, tačiau ji savaime nepatvirtina visų jose nurodytų pajamų teisėtumo“, – pranešė LAT.
Prokurorai prašė konfiskuoti neteisėtai įgyto turto už 181 tūkst. eurų, įskaitant ir 26 tūkst. eurų žemės sklypo vertę. Jie aiškino, kad dėl kontrabandos nuteisto J. Disko ir jo sutuoktinės oficialios pajamos buvo per mažos sklypui įsigyti ir namui statyti, o konkretūs lėšų šaltiniai neįrodyti.
Vilniaus apygardos teismas 2025 metų rugsėjį ieškinį buvo patenkinęs ir iš kontrabandininko motinos valstybei priteisė daugiau kaip 181 tūkst. eurų. Teismas tuomet nustatė, kad J. Disko ir jo sutuoktinės išlaidos šia suma viršijo jų teisėtas pajamas, ir konstatavo akivaizdų prašomo konfiskuoti turto ryšį su kontrabanda, o jų paaiškinimai apie teisėtus turto šaltinius – pajamas iš prekybos automobiliais, paskolas ir dovanotas lėšas – pripažinti neįrodytais.
Vis dėlto Apeliacinis teismas šią sumą sumažino iki 155 tūkst. eurų, nes remdamasis turto deklaracija pripažino, kad sklypas įsigytas iš teisėtų pajamų.
LAT bylos dalį dėl 26 tūkst. eurų sumos dabar grąžino Apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.
„Įvertinęs deklaruotas lėšas teismas pripažino, kad nebuvo pagrindo nepripažinti 26 tūkst. eurų, už kuriuos įsigytas žemės sklypas, teisėtomis atsakovo pajamomis, todėl konfiskuotino turto vertę sumažino šia suma“, – pranešė LAT.
Teismas viešai neskelbia bylos atsakovų pavardžių, tačiau žiniasklaida skelbė, kad Apeliaciniame teisme šių metų vasarį išnagrinėtoje byloje aiškintasi, iš kur tokius turtus valdo baltarusiškų šaknų turintis už cigarečių kontrabandą jau nuteistas Jevgenijus Disko, jo žmona Sniazhana, motina Jelena Disko ir tėvas.
„J. Disko – ne šiaip smulkus cigarečių kontrabandininkas, dronais gabenantis kontrabandą. Pasieniečių kriminalinės žvalgybos duomenimis, pastarasis asmuo dar prieš dešimtmetį buvo susijęs su cigarečių kontrabanda traukiniais, didelius kiekius cigarečių geležinkeliu pervežant iš Baltarusijos į Latviją, o iš Latvijos – į Lietuvą“, – rašė portalas „Alfa“.
Pasak jo, 2022 metų kovą Apeliacinis teismas baudžiamojoje byloje pripažino, kad J. Disko yra kaltas dėl trijų su cigarečių kontrabanda susijusių epizodų. Buvo nustatyta, kad 2019 metų vasarį ir balandį vyras su bendrininkais dalyvavo operacijoje, kai iš Baltarusijos į Lietuvą buvo gabenamas maždaug 416 tūkst. eurų vertės cigarečių krovinys.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) turi įslaptintos kriminalinės žvalgybos informacijos, kad J. Disko galimai buvo 2015–2016 metais veikusios nusikalstamos grupuotės, gabenusios cigarečių kontrabandą Baltarusijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, vadovas, rašė portalas.
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