Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profsąjungoms prašant didinti kompensaciją už pareigūnų keliones į darbą, ministras to nežada

2026-11-07 16:19 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-07 16:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Profsąjungoms prašant didinti kompensaciją už statutinių pareigūnų keliones į ir iš darbo, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad tam biudžete nenumatyta lėšų, nebent kompensacija būtų auginama atlyginimo fondo sąskaita.

Kaune prasidėjo „Kaunas Pride“ eitynės – reikalaujama lygių teisių švietimo, sveikatos srityse (Teodoras Biliūnas/BNS)

Profsąjungoms prašant didinti kompensaciją už statutinių pareigūnų keliones į ir iš darbo, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad tam biudžete nenumatyta lėšų, nebent kompensacija būtų auginama atlyginimo fondo sąskaita.

REKLAMA
0

Taip ministras kalbėjo po to, kai Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS) ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) šią savaitę išplatintame pranešime apkaltino politikus vilkinant sprendimus dėl pareigūnų kelionių į tarnybą išlaidų kompensavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot profsąjungų, gegužę pareigūnų bendruomenės pateikti siūlymai ignoruojami, nors degalų kainos išlieka aukštos, o pareigūnai dalį su tarnyba susijusių išlaidų priversti dengti savo lėšomis.

REKLAMA
REKLAMA

Profesinės sąjungos reikalauja kompensaciją didinti bent iki 15 centų už kilometrą, o maksimalias mėnesio išlaidų atlyginimo ribas – bent 30 procentų. Dabar nustatyta 8 centų už kilometrą kompensacija kelionėms asmeniniu transportu.

REKLAMA

„Gegužę aiškiai įvardijome problemą ir pasiūlėme konkrečius sprendimus. Praėjo keli mėnesiai, o rezultatas – nulis. Politikai problemos nesprendžia, jie ją tiesiog vilkina. Degalų kainos nelaukia, kol ministerijos baigs susirašinėti. Pareigūnai kiekvieną dieną turi važiuoti į tarnybą ir už tai moka iš savo kišenės. Kiek dar galima tyčiotis iš žmonių, kurie užtikrina valstybės saugumą?“ – pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, problema aktuali policijos, pasienio, bausmių vykdymo, muitinės, priešgaisrinės apsaugos ir kitų statutinių tarnybų pareigūnams, ypač tiems, kurie dirba toli nuo namų, pamainomis, o viešasis transportas nėra reali alternatyva.

Pasak profesinių sąjungų, nepakankamas kelionių kompensavimas mažina pareigūnų pajamas ir apsunkina darbuotojų pritraukimą bei išlaikymą tarnyboje. Organizacijos reikalauja numatyti kompensacijoms papildomą finansavimą valstybės biudžete.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl to minėtos profsąjungos pakartotinai kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, M. Katelyną, teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę ir finansų ministrą Taurimą Valį.

Savo ruožtu vidaus reikalų ministras BNS šią savaitę nurodė, kad biudžetas „yra toks, koks yra“ ir papildomų lėšų pareigūnų kelionių į darbą išlaidoms kompensuoti nenumatoma.

REKLAMA

„Galime paimti iš darbo užmokesčio fondo, tai atitinkamai mažiau didėtų atlyginimai. Čia yra susisiekiantys indai, kadangi tie finansai yra bendri, tikrai nemanau, kad kažkur kitur surasime papildomai pinigų šitoms kompensacijoms“, – sakė M. Katelynas.

„Tą kompensaciją didinant, turėtume kažkur kitur mažinti arba turėti didesnį biudžetą, bet kuomet matome, kad valstybės biudžeto deficitas yra jau viršijantis Mastrichto kriterijus, tą sudėtinga būtų padaryti“, – pažymėjo ministras.

REKLAMA

BNS rašė, kad Vyriausybės pristatytame 2027-ųjų biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc., papildomai tam planuojama skirti 45,3 mln. eurų.

Pagal projektą, kitąmet viešajam saugumui iš viso numatoma skirti 921,8 mln. eurų – 39,7 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.

Tuo metu planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o valstybės skola – 48,2 proc. BVP.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų