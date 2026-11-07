Profsąjungoms prašant didinti kompensaciją už pareigūnų keliones į darbą, ministras to nežada

Taip ministras kalbėjo po to, kai Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS) ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) šią savaitę išplatintame pranešime apkaltino politikus vilkinant sprendimus dėl pareigūnų kelionių į tarnybą išlaidų kompensavimo.
Anot profsąjungų, gegužę pareigūnų bendruomenės pateikti siūlymai ignoruojami, nors degalų kainos išlieka aukštos, o pareigūnai dalį su tarnyba susijusių išlaidų priversti dengti savo lėšomis.
Profesinės sąjungos reikalauja kompensaciją didinti bent iki 15 centų už kilometrą, o maksimalias mėnesio išlaidų atlyginimo ribas – bent 30 procentų. Dabar nustatyta 8 centų už kilometrą kompensacija kelionėms asmeniniu transportu.
„Gegužę aiškiai įvardijome problemą ir pasiūlėme konkrečius sprendimus. Praėjo keli mėnesiai, o rezultatas – nulis. Politikai problemos nesprendžia, jie ją tiesiog vilkina. Degalų kainos nelaukia, kol ministerijos baigs susirašinėti. Pareigūnai kiekvieną dieną turi važiuoti į tarnybą ir už tai moka iš savo kišenės. Kiek dar galima tyčiotis iš žmonių, kurie užtikrina valstybės saugumą?“ – pranešime cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
Jo teigimu, problema aktuali policijos, pasienio, bausmių vykdymo, muitinės, priešgaisrinės apsaugos ir kitų statutinių tarnybų pareigūnams, ypač tiems, kurie dirba toli nuo namų, pamainomis, o viešasis transportas nėra reali alternatyva.
Pasak profesinių sąjungų, nepakankamas kelionių kompensavimas mažina pareigūnų pajamas ir apsunkina darbuotojų pritraukimą bei išlaikymą tarnyboje. Organizacijos reikalauja numatyti kompensacijoms papildomą finansavimą valstybės biudžete.
Dėl to minėtos profsąjungos pakartotinai kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, M. Katelyną, teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę ir finansų ministrą Taurimą Valį.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras BNS šią savaitę nurodė, kad biudžetas „yra toks, koks yra“ ir papildomų lėšų pareigūnų kelionių į darbą išlaidoms kompensuoti nenumatoma.
„Galime paimti iš darbo užmokesčio fondo, tai atitinkamai mažiau didėtų atlyginimai. Čia yra susisiekiantys indai, kadangi tie finansai yra bendri, tikrai nemanau, kad kažkur kitur surasime papildomai pinigų šitoms kompensacijoms“, – sakė M. Katelynas.
„Tą kompensaciją didinant, turėtume kažkur kitur mažinti arba turėti didesnį biudžetą, bet kuomet matome, kad valstybės biudžeto deficitas yra jau viršijantis Mastrichto kriterijus, tą sudėtinga būtų padaryti“, – pažymėjo ministras.
BNS rašė, kad Vyriausybės pristatytame 2027-ųjų biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc., papildomai tam planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Pagal projektą, kitąmet viešajam saugumui iš viso numatoma skirti 921,8 mln. eurų – 39,7 mln. eurų daugiau nei šiemet. Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
Tuo metu planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.