Po LLRA-KŠS viražų Vilniaus rajono savivaldybėje premjeras ragina keisti įstatymą

„Matome tą situaciją, ji tikrai keistoka, bet turbūt sutiksite su manimi, ji nėra gal visiškai anomalija. Buvo ir prieš tai savivaldų, kada valdančiosios daugumos dalis pasiskelbė opozicija ir tokiu būdu tampa ir valdžia, ir opozicija tuo pačiu metu“, – šią savaitę per Vyriausybės valandą Seime sakė jis.
„Kadangi tai kartojasi, matyt, tai yra tokia situacija, kurią reikėtų sutvarkyti, kad būtų aišku. Gali vadintis kuo nori – ir mes galime pasivadinti, kad esame opozicija, bet mes esame valdžioje, tas atrodo labai keistokai, – bet tą reikia sužiūrėti. Kviesčiau Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete pasižiūrėti Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą“, – teigė premjeras.
Anot jo, reikėtų kompleksiškai peržiūrėti galiojančias Vietos savivaldos įstatymo normas, reglamentuojančias valdančiosios daugumos ir opozicijos santykius.
„Turėjome visokių istorijų, ir nemalonių, kai ir merai pasitraukė, ateidavo laikini vadovai, ir komandų formavimo klausimai kildavo, kas pavaduoja merą. Aš tiesiog dažnai lankau regionus ir girdžiu, kad Vietos savivaldos įstatyme yra vietų, kurias būtina taisyti. Reikėtų gal kompleksiškiau, ne tik per Vilniaus rajoną situaciją panagrinėti. Matyčiau tam tikrą poreikį“, – sakė M. Sinkevičius.
Vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno teigimu, LLRA-KŠS Vilniaus rajono savivaldybėje pasinaudojo įstatymo spragomis.
Anot jo, šiuo metu Seime jau svarstomi Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, tačiau visko sureguliuoti ir numatyti neįmanoma.
„Reikia suprasti vieną dalyką, kad kiekviena savivaldybė, kiekvienas meras, kiekviena taryba yra savotiški. Ir kiekvieną kartą, kad ir kaip gerai apibrėši kokias nors tvarkas ar sureguliuosi patį politinį procesą, galima rasti būdų, kaip jį apeiti. Tad kviesčiau savivaldybių merus ir tarybų narius sąžiningai žiūrėti į visą procesą, nesiekiant piktnaudžiauti ir susikurti sąlygas, kuomet tikrai esant valdančiojoje daugumoje staiga tampama opozicija“, – teigė M. Katelynas.
Klausimą apie situaciją Vilniaus rajono savivaldybėje uždavusi konservatorė Daiva Ulbinaitė atkreipė dėmesį, kad realiai daugumą taryboje turinti politinė jėga gali perimti opozicijai pagal įstatymą priklausančius postus.
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius BNS sakė, kad LLRA-KŠS atstovų sprendimu susiskirstyti į dvi frakcijas, kurių viena pasiskelbė opozicine, siekiama prieš rinkimus susilpninti mero instituciją.
Kaip skelbė BNS, spalio 30 dieną vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje LLRA-KŠS atstovai pasidalijo į dvi frakcijas. Viena jų, pasivadinusi „STOP KORUPCIJAI“, pasiskelbė opozicine, jai priklauso devyni LLRA-KŠS nariai. Kitoje frakcijoje liko irgi devyni nariai. Netrukus jos pasirašė susitarimą dėl glaudaus bendradarbiavimo ir bendrų posėdžių.
Pasak naujosios frakcijos, sprendimas priimtas protestuojant prieš dažnėjančius korupcinius sprendimus savivaldybėje ir jos valdomose įmonėse.
Mero teigimu, tokiu sprendimu pasinaudota teisine spraga, leidžiančia tos pačios politinės jėgos atstovams priklausyti tiek valdančiajai daugumai, tiek opozicijai.
Iš viso Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys, iki penktadienio LLRA-KŠS frakcijai priklausė 18 politikų. Taryboje taip pat dirba septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
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