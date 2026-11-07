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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė pritarė: universaliąją pašto paslaugą ir toliau teiks Lietuvos paštas

2026-11-07 14:35 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-07 14:35
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Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad Lietuvos paštas toliau teiktų universaliąją pašto paslaugą (UPP) – laikotarpiu nuo 2027 m. pradžios iki 2035 m. pabaigos.

Lietuvos paštas (tv3.lt koliažas)

Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad Lietuvos paštas toliau teiktų universaliąją pašto paslaugą (UPP) – laikotarpiu nuo 2027 m. pradžios iki 2035 m. pabaigos.

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Pritarta tau numatančiam Susisiekimo ministerijos projektui.

UPP apima vidaus ir tarptautinių laiškų bei siuntinių iki 10 kg surinkimą, rūšiavimą, vežimą ir pristatymą, taip pat iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių gautų siuntinių iki 20 kg pristatymą.

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Teigiama, jog šiuo metu Lietuvos pašto tinklą sudaro 158 pašto skyriai, 436 mobilieji laiškininkai ir beveik 1,5 tūkst. paštomatų Baltijos šalyse. Paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje užtikrinamas ir pasitelkiant mobiliuosius laiškininkus.

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„Lietuvos pašto veikla yra gyvybiškai svarbi valstybės funkcija. Paštomatai arčiau namų, į duris pasibeldžiantis mobilusis laiškininkas, lengvai pasiekiami pašto skyriai – tai paslaugos, kurių kasdien reikia tūkstančiams žmonių visoje šalyje“, – pranešime cituojamas susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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Nuo 2027 m. sausio 1 d. universalioji pašto paslauga turės būti teikiama ir per paštomatų tinklą. Nuo 2029 m. pradžios paštomatus bus privaloma įrengti visose gyvenvietėse, turinčiose bent 500 gyventojų.

Šiuo metu žmonėms su judėjimo negalia pritaikyti 8 iš 10 Lietuvos pašto paštomatų. Iki metų pabaigos taip pat planuojama plėsti šiai grupei pritaikytų pašto skyrių tinklą.

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