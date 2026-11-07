„Maccabi“ derasi su ketverių metų diskvalifikaciją atliekančiu Henry

Ispanijos žurnalistas Chema de Lucasas praneša, kad Izraelio klubas yra pažengusiose derybose su Pierria Henry.
ÚLTIMA HORA: Según hemos sabido @MosesB1 y yo, el Maccabi está en negociaciones para la incorporación de Pierria Henry. BREAKING: As @MosesB1 and me have known, Maccabi is in negotiations with Pierria Henry.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 7, 2026
Amerikietis Eurolygoje yra sužaidęs pusketvirto sezono, tačiau 2023-ųjų sausį jo kontraktas su Vitorijos „Baskonia“ buvo sustabdytas dėl įtarimų pateikus suklastotą mėginį dopingo tyrimams.
Po ilgo tyrimo FIBA paskelbė, kad nubaudė gynėją net ketverių metų diskvalifikacija, kuri baigs galioti 2027-ųjų sausį.
Ketverius metus oficialiai nerungtyniavęs P.Henry anksčiau atstovavo „Baskonia“ ir Stambulo „Fenerbahče“.
33 metų 196 cm ūgio gynėjas Eurolygoje spėjo sužaisti lygiai šimtą mačų, per 26 minutes rinko 9 taškus (32 procentai tritaškių), 3,3 atkovoto kamuolio, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 12,5 naudingumo balo.
Dar tris sezonus jis yra sužaidęs Europos taurėje, o tarptautiniame krepšinyje atstovauja Senegalui ir 2021-aisiais iškovojo Afrikos čempionato bronzą.
„Maccabi“ per dešimt pirmųjų Eurolygos turų iškovojo tik dvi pergales ir užima aštuonioliktąją vietą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.