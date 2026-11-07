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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rybakina priėmė skaudų sprendimą: atsisakė kovos dėl „WTA Finals“ titulo

2026-11-07 22:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 22:43
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Pirmoji pasaulio raketė Elena Rybakina (WTA-1) pasitraukė iš „WTA Finals“ turnyro.

Elena Rybakina | Scanpix nuotr.

Pirmoji pasaulio raketė Elena Rybakina (WTA-1) pasitraukė iš „WTA Finals“ turnyro.

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Kazachstano tenisininkė šeštadienį pranešė, kad dėl fizinės būklės negalės dalyvauti sezono pabaigos varžybose.Ją turnyre pakeis ukrainietė Marta Kostiuk. Sekmadienį ji susitiks su Linda Noskova.

„Man labai liūdna pranešti visiems savo gerbėjams, kad šiemet, deja, turiu pasitraukti iš WTA finalinio turnyro. Sezonas buvo neįtikėtinas, tačiau šiuo metu fiziškai nesu pasirengusi varžytis. Skirsiu laiko poilsiui ir atsigavimui namuose, kad galėčiau tinkamai pasiruošti 2027 metų sezonui“, – pareiškė E. Rybakina.

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„WTA Finals“ yra vienas svarbiausių metų turnyrų, į kurį kviečiamos 8 geriausios sezono žaidėjos. Šiame turnyre galima uždirbti daugiau taškų nei WTA 1000 serijos turnyruose. „WTA Finals“ pagal prestižą nusileidžia tik „Didžiojo kirčio“ turnyrams.

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.

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