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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Chaotiškoje kvalifikacijoje – Norriso triumfas, Verstappenas net nevažiavo antroje dalyje

2026-11-07 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 22:31
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Šeštadienį šlapioje „Interlagos“ trasoje vyko permaininga „Formulės 1“ San Paulo GP kvalifikacija.

San Paulo GP kvalifikacija | EPA / ANDRE COELHO nuotr.
GALERIJA (14)

Šeštadienį šlapioje „Interlagos“ trasoje vyko permaininga „Formulės 1“ San Paulo GP kvalifikacija.

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Prieš kvalifikacijos pradžią trasoje ėmė lyti. Pilotai į trasą buvo išleisti pagal iš anksto sutartą laiką, bet vos po kelių minučių buvo parodyta raudona vėliava – kvalifikacija sustabdyta niekam neįveikus greitojo rato, nes vandens buvo per daug.

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Po daugiau nei valandos laukimo kvalifikacija buvo pratęsta. Visi pilotai su pilnai šlapiai trasai skirtomis padangomis suko vieną ratą po kito, o lyderiai keitėsi nuolatos. Trasoje vis pasitaikydavo incidentų, bet dar kartą stabdyti kvalifikacijos pirmos dalies neprireikė.

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Antroje kvalifikacijos dalyje važiuoti atsisakė Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderis prisirinko baudų už bolido dalių keitimą, tad bet kuriuo atveju būtų startavęs iš rikiuotės galo. M. Verstappenas nusprendė, kad jis verčiau pataupys padangas lenktynėms.

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Antros kvalifikacijos dalies pabaigoje pilotai ėmė sukti į boksus ir rinktis tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas.

Paskutinę antros kvalifikacijos dalies minutę „Haas“ bolidą sudaužė naujokas Rafaelis Camara. Tai už borto paliko ne tik Lewisą Hamiltoną („Ferrari“), kuris gavo baudą dėl bolido dalių keitimo, bet ir Oscarą Piastri („McLaren“).

Dėl R. Camaros avarijos buvo nukelta trečios kvalifikacijos dalies pradžia. Per tą laiką lietus suintensyvėjo, tad pilotai spėjo nuvažiuoti tik po keletą greitųjų ratų. Galiausiai „pole“ poziciją išplėšė Lando Norrisas („McLaren“, 1:27.470 min.).

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L. Norrisas 0.204 sek. aplenkė George‘ą Russellą („Mercedes“), kuris atmetė potencialiai dar geresnį ratą, kai jo kelyje maišėsi Alexanderis Albonas. Tiesa, G. Russellas gavo 5 starto pozicijų baudą, kas auštyn pakels jo komandos draugą Kimi Antonelli (+0.625). Charlesas Leclercas užėmė 4-ą vietą („Ferrari“, +0.819). Jis taip pat gavo baudą už bolido dalių keitimą, todėl startuos iš rikiuotės galo.

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Favoritų baudos į 3-ią vietą pakėlė Liamą Lawsoną, į 4-ą – Nico Hulkenbergą.

San Paulo GP kvalifikacijos rezultatai:

Pilotų įskaitoje čempiono titulą jau užsitikrino K. Antonelli (380 taškų). Dėl antros vietos verda kova tarp M. Verstappeno (261), L. Hamiltono (259), G. Russello (250) ir Ch. Leclerco (245). Konstruktorių įskaitoje pirmauja „Mercedes“ (630), lenkianti „Ferrari“ (504), „Red Bull“ (382) bei „McLaren“ (365).

San Paulo GP lenktynės prasidės sekmadienį 19 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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