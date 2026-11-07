Modestas Vorobjovas pelnė pirmą įvartį Izraelyje, Gvidas Gineitis Italijoje žaidė pusvalandį

Lietuvis žaidė visas rungtynes, o pasižymėti jam pavyko 18 minutę.
Italijos „Serie A“ lygoje šeštadienį Gvidas Gineitis žaidė nuo 61 minutės, o jo ginamas „Torino“ klubas namuose išleido pergalę ir sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Lecce“ klubu.
Italijos „Serie C“ lygoje puikias rungtynes sužaidė gynėjas Motiejus Šapola. Lietuvis padėjo „Spezia“ klubui nepraleisti įvarčio ir svečiuose 4:0 sutriuškinti „Ostiamare“ ekipą.
Po šios pergalės „Spezia“ su 35 toliau užtikrintai pirmauja lygoje.
Vengrijos pirmenybėse Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas Budapešto MTK klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Honved“ klubu.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė visas rungtynes bei 61 minutę buvo įspėtas geltona kortele, bet jo ginamas „Rijeka“ klubas gavo net dvi raudonas korteles ir išvykoje 1:3 pralaimėjo Pulos „Istra“ klubui.
Anglijos „Championship“ lygoje lietuviškų šaknų futbolininkas Divine Mukasa žaidė 78 minutes, o gynėjas Airidas Golambeckis liko ant suolo. Tuo metu jų ginamas „West Ham“ klubas išvykoje 1:2 nusileido „Blackburn“ klubui.
Tuo metu trečioje Ispanijos lygoje puolėjas Romualdas Jansonas žaidė nuo 69 minutės, bet lietuvio ginamas „Ourense“ klubas, kuris liko žaisti devyniese, išvykoje 0:1 pralaimėjo „Pontevedra“ klubui.
Trečioje Portugalijos lygoje Eduardas Jurjonas liko ant „Leca“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vianense“ klubu.
Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:0 palaužė „Zlin“ klubą.
Antroje Rumunijos lygoje saugas Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Unirea Slobozia“ klubas namuose 2:0 įveikė „Satu Mare“ klubo futbolininkus.
Antroje Albanijos lygoje puolėjas Manfredas Ruzgis šįkart nepasižymėjo, bet jo atstovaujamas „Besa Kavaje“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Burreli“ ekipa.
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