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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Modestas Vorobjovas pelnė pirmą įvartį Izraelyje, Gvidas Gineitis Italijoje žaidė pusvalandį

2026-11-07 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-07 22:11
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Šeštadienį stipriausioje Izraelio lygoje savo pirmą sezono įvartį pelnė saugas Modestas Vorobjovas, o jo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Jeruzalės „Hapoel“ klubu.

Modestas Vorobjovas (kair.) | Klubo nuotr.

Šeštadienį stipriausioje Izraelio lygoje savo pirmą sezono įvartį pelnė saugas Modestas Vorobjovas, o jo ginamas „Bnei Sakhnin“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Jeruzalės „Hapoel“ klubu.

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Lietuvis žaidė visas rungtynes, o pasižymėti jam pavyko 18 minutę.

Italijos „Serie A“ lygoje šeštadienį Gvidas Gineitis žaidė nuo 61 minutės, o jo ginamas „Torino“ klubas namuose išleido pergalę ir sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Lecce“ klubu.

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Italijos „Serie C“ lygoje puikias rungtynes sužaidė gynėjas Motiejus Šapola. Lietuvis padėjo „Spezia“ klubui nepraleisti įvarčio ir svečiuose 4:0 sutriuškinti „Ostiamare“ ekipą.

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Po šios pergalės „Spezia“ su 35 toliau užtikrintai pirmauja lygoje.

Vengrijos pirmenybėse Vilius Armalas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas Budapešto MTK klubas namuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Honved“ klubu.

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Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė visas rungtynes bei 61 minutę buvo įspėtas geltona kortele, bet jo ginamas „Rijeka“ klubas gavo net dvi raudonas korteles ir išvykoje 1:3 pralaimėjo Pulos „Istra“ klubui.

Anglijos „Championship“ lygoje lietuviškų šaknų futbolininkas Divine Mukasa žaidė 78 minutes, o gynėjas Airidas Golambeckis liko ant suolo. Tuo metu jų ginamas „West Ham“ klubas išvykoje 1:2 nusileido „Blackburn“ klubui.

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Tuo metu trečioje Ispanijos lygoje puolėjas Romualdas Jansonas žaidė nuo 69 minutės, bet lietuvio ginamas „Ourense“ klubas, kuris liko žaisti devyniese, išvykoje 0:1 pralaimėjo „Pontevedra“ klubui.

Trečioje Portugalijos lygoje Eduardas Jurjonas liko ant „Leca“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Vianense“ klubu.

Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas liko ant „Slovacko“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje 1:0 palaužė „Zlin“ klubą.

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Antroje Rumunijos lygoje saugas Deimantas Rimpa žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Unirea Slobozia“ klubas namuose 2:0 įveikė „Satu Mare“ klubo futbolininkus.

Antroje Albanijos lygoje puolėjas Manfredas Ruzgis šįkart nepasižymėjo, bet jo atstovaujamas „Besa Kavaje“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Burreli“ ekipa.

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