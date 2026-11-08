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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Frizelis siautėjo Belgijoje, Janulis spindėjo JAV

2026-11-08 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 22:55
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Sekmadienį Alpių ledo ritulio lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus svečiuose 2:3 neatsilaikė prieš „HC Gherdeina valgardena.it“ (Italija) klubą.

Artemijus Frizelis | Instagram.com nuotr

Sekmadienį Alpių ledo ritulio lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus svečiuose 2:3 neatsilaikė prieš „HC Gherdeina valgardena.it“ (Italija) klubą.

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„KHL Sisak“ (17 tšk.) žengia 8-a tarp 13 komandų.

Stipriausioje Nyderlandų lygoje Oto Urvelio atstovaujama Tilburgo „Trappers“ dublerių ekipa namuose 3:1 įveikė „OG Capitals Leeuwarden“ klubą. Lietuvis nepasižymėjo.

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„Trappers“ dubleriai (13 tšk.) pakilo į 5-ą poziciją tarp 13 komandų.

Belgijos taurės turnyre „Beaufort Knights“ su Artemijumi Frizeliu išvykoje 5:1 nugalėjo Liuksemburgo „Foxes“. Lietuvis žaidė fantastiškai – įmušė 3 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

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„Beaufort Knights“ (3 tšk.) išlaikė 8-ą vietą tarp 10 ekipų.

Trečioje pagal pajėgumą Švedijos lygoje „Kiruna IF“ komanda, kurios garbę gina Arturas Seniutas, svečiuose 4:0 susitvarkė su „Norrtalje IK“. Lietuvis nepasižymėjo.

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„Kiruna IF“ (17 tšk.) Šiaurės konferencijoje žengia 10-a tarp 19 komandų.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ ekipa namie 3:1 įveikė Grin Bėjaus „Gamblers“. Lietuvis atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir kartą smūgiavo į vartus.

„Fargo Force“ su Dovydu Jukna varžovų arenoje 5:1 susitvarkė su „Sioux Fallls Stampede“ ekipą. Lietuvis gavo 2 baudos min.

„Cedar Rapids RoughRiders“ (24 tšk.) lyderiauja Rytų konferencijoje, o „Fargo Force“ (24) – Vakarų. Abiejose konferencijose žaidžia po 8 ekipas.

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