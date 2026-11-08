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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Babrauskas po pralaimėjimo „Gargždams“: gyvenimas tęsiasi

2026-11-08 22:45 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 22:45
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Jonavos „Hipocredit“ (3/6) nepavyko nubausti Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, išsišokėlių.

S.Babrauskas pripažino pralaimėjimą (Foto: Rokas Lukoševičius)

Jonavos „Hipocredit“ (3/6) nepavyko nubausti Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, išsišokėlių.

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Stepono Babrausko auklėtiniai pirmavo mačo pradžioje, bet neišlaikė apsukų ir „Gargždams“ pralaimėjo 70:91.

Po rungtynių specialistas nevengė atsakomybės, vertindamas nenusisekusius rungtynių aspektus.

„Prastos rungtynės, antra pusė visiškai prasta. Trūko energijos, slydo kamuolys, pamiršome viską, ką buvome sutarę. „Gargždai“ yra tokia komanda, kur daug rizikos, neįprastas keitimasis. Pagavo mus. Nenoriu teisintis, turbūt prastai paruošiau komandą ir pralaimėjome“, – teigė strategas.

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– Po pirmos pusės neatrodė, kad persvara turėjo būti jūsų pusėje?

– Taip, nes pirmoje pusėje neatsitvėrėme, labai daug įmetė po atkovotų kamuolių, greitose atakose. Viską sudėjus, gal 66 taškai, o tai yra labai daug. Tokia komanda, turi žaidėją, kuris kontroliuoja tempą ir rungtynes. Prisidėjo, žinome dėl ko, trūko energijos, nes turime daug rungtynių. Gal per daug išsidavėme su „Rytu“, bet gyvenimas tęsiasi.

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(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LKL: „Hipocredit“ – „Gargždai“

– Kiek likote patenkintas gynyba prieš Jaquaną Carlosą?

– Sekėsi neblogai, bet vis tiek padarė dešimt rezultatyvių perdavimų, sumetė dvylika taškų. Pataikymas gal nebuvo geras. Pristabdėme, bet ne galutinai, komandos pralaimėjimas 20 taškų tai parodo.

– Trečiame kėlinyje komanda emociškai paleido rungtynes?

– Taip, per daug lengvai viską paleidome antroje pusėje. Tada emocijos, „Gargždai“ – emocinga komanda, žaidė ant emocijų ir nuvažiavo.

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